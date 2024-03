Un apprezzato chef Ceccanese che da anni vive e lavora all'estero, in Francia, è stato grande protagonista ai "Campionati Italiani di cucina" che si sono tenuti recentemente a Rimini. La storia è quella del quarantatreenne Angelo Cerroni di Ceccano che da tempo lavora, come apprezzatissimo cuoco, a Nizza sulla Costa Azzurra, in una nota e prestigiosa catena di ristoranti. Angelo, orgoglioso della sua terra d'origine, ha dimostrato tutta la sua bravura nei "Campionati della cucina italiana", in un contesto di ben duemila partecipanti, suddivisi in diverse categorie.

Lo chef ciociaro era inserito nella categoria K1 Senior, cucina calda, sul tema: la fontina Dop della Valle d'Aosta. I cuochi in competizione dovevano presentare uno "starter", cioè un antipasto composto da una parte fredda e una calda, una nota croccante e far risaltare al massimo l'uso della fontina in tutte le sue caratteristiche culinarie. Il piatto presentato da Angelo Cerroni è stato "Ballotine di pollo farcite e aromatizzate alla curcuma, con carciofo riviera in umido, sfera croccante di ceci e fontina, con salsa alla fontina e zafferano".

Il tempo massimo di preparazione era di quarantacinque minuti, in cui si dovevano realizzare quattro piatti, tutti della stessa grammatura. Con questa vera e propria leccornia il cuoco di Ceccano nella sua categoria ha vinto la medaglia d'argento. Nel suo lavoro in terra transalpina fa parte dell'Associazione Italiana Cuochi, delegazione francese a Nizza.

Cerroni ha mosso i primi passi in cucina, giovanissimo, a quindici anni, frequentando l'Istituto alberghiero a Cassino, dove si è diplomato nel 2000. Il suo impegno in cucina è stato un continuo crescendo che lo ha portato ad acquisire un'elevata professionalità apprezzata dapprima nella provincia di Frosinone, in importanti hotel a cinque stelle di Fiuggi, e a seguire in noti ristoranti dell'hinterland del comune capoluogo, tra cui "Villa del Poggio" di Patrica, dove lo chef ha vissuto momenti bellissimi dal punto di vista lavorativo.

Poi tanto girovagare in Italia fino ad arrivare in Inghilterra, a Liverpool, tra prestigiosi hotel cinque stelle e pub. Nel 2016 il trasferimento sulla Costa Azzurra, sempre nello stesso gruppo "Gusto Family", che comprende sei ristoranti e due spiagge private. In questo contesto Angelo Cerroni è lo chef di cucina della plage restourant "Le Galet" a Nizza.

«Questa azienda – dice il noto cuoco – mi ha dato l'opportunità di crescere molto, sia a livello umano che professionale, fino al conseguimento del successo con la medaglia d'argento ai Campionati italiani di Rimini, che penso sia stato un premio alla mia umiltà, dedizione, sacrificio e passione per questo straordinario lavoro».

Insomma, un bravissimo cuoco, che oltre all'italiano, parla bene il francese e l'inglese, che conosce la cucina e che continua a dimostrare tutta la sua bravura dietro i fornelli in ogni dove.