La maggior parte delle decisioni cliniche scaturisce dalle informazioni raccolte nel laboratorio di analisi. Si tratta, dunque, di un luogo fondamentale per la prevenzione e per la diagnosi precoce delle patologie di varia natura.

Progresso scientifico e innovazione tecnologica hanno portato a un'importante evoluzione degli esami di laboratorio. Il punto con la dottoressa Alessandra D'Alessandro, responsabile del laboratorio di analisi della casa di cura Ini Città Bianca di Veroli.

Dottoressa D'Alessandro, quali servizi offre il laboratorio di analisi di Città Bianca?

«Il laboratorio di analisi Città Bianca svolge indagini diagnostiche su campioni biologici per la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi, il giudizio prognostico e il monitoraggio del trattamento terapeutico. La visione strategica del laboratorio è orientata a offrire, attraverso un sistema organizzativo efficiente, un servizio di qualità per gli utenti. Servizio costantemente allineato con lo "stato dell'arte" e con l'evoluzione scientifica e tecnologica della disciplina».

Che ruolo ha il laboratorio nella diagnosi di malattie specifiche?

«Il 70% delle decisioni cliniche si basa sulle informazioni di laboratorio. Questo significa che i risultati ottenuti dai test di laboratorio, come esami del sangue, urine o tessuti, forniscono indicazioni cruciali per la diagnosi e il trattamento delle malattie. La medicina di laboratorio è una disciplina composita che utilizza moderne metodologie scientifiche. Oltre ai prelievi di sangue, comprende anche l'applicazione di tecniche biochimiche, biologiche e molecolari per la prevenzione, la diagnosi e la gestione delle malattie. In laboratorio operano diverse figure professionali, tra cui medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio e infermieri. Questa varietà di competenze consente una visione completa delle situazioni e una valutazione approfondita delle malattie. Nel corso degli anni, il laboratorio ha subito un travolgente progresso scientifico e un'importante innovazione tecnologica. Esami che un tempo venivano eseguiti manualmente sono ora completamente automatizzati, consentendo di analizzare milioni di campioni all'anno. In sintesi, il laboratorio di analisi cliniche è un pilastro essenziale per la salute pubblica e la cura dei pazienti, contribuendo in modo significativo alla diagnosi e alla gestione delle malattie. La medicina di laboratorio svolge un ruolo fondamentale nella diagnosi di malattie. Prima che i sintomi clinici si manifestino, infatti, il laboratorio consente l'identificazione precoce di alterazioni patologiche».

Oltre alla diagnosi delle malattie, come contribuisce il laboratorio analisi alla prevenzione?

«Il laboratorio di analisi cliniche riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione, nella diagnosi, nel trattamento e nei follow-up delle patologie. Esso fornisce informazioni essenziali per la salute dei pazienti, anche in assenza di sintomi evidenti. Esami del sangue come alanina aminotransferasi (ALT), aspartato aminotransferasi (AST), colesterolo HDL, colesterolo totale, creatinina, esame emocromocitometrico e morfologico completo, glicemia, trigliceridi, tempo di protrombina (PT), urea, gamma GT, tempo di tromboplastina parziale (PTT) e VES forniscono informazioni cruciali per la salute dei pazienti. In sintesi, il laboratorio di analisi cliniche è un alleato prezioso nella prevenzione e nella cura della salute dei pazienti. Anche quando ci si sente in buona forma e non si manifestano sintomi evidenti di malattia, è importante sottoporsi regolarmente a esami generici, come quelli del sangue, delle urine e delle feci. Questi esami possono individuare tempestivamente irregolarità nel nostro organismo e consentire interventi precoci, con notevoli vantaggi per la cura della salute. Una volta ottenuti i risultati degli esami di laboratorio, è essenziale saperli interpretare correttamente. Non bisogna considerare solo i valori numerici, poiché un risultato al di fuori dei limiti di accettabilità non sempre indica la presenza di una patologia. Pertanto, è consigliabile consultare il proprio medico di famiglia, che conosce bene lo stato di salute del paziente e può fornire indicazioni specifiche in base ai risultati».

È utile effettuare esami specifici in base a sesso ed età?

«Certo e per questo Ini Città Bianca ha creato dei pacchetti di esami di laboratorio per check up dedicati a donne, uomini e anche bambini, e per lo screening di patologie specifiche. A costi agevolati».

Tra i pacchetti di esami proposti dal vostro laboratorio c'è quello metabolico. Per chi è indicato questo tipo di esami?

«Viene definito metabolismo basale il minimo dispendio energetico necessario a mantenere le funzioni vitali del nostro organismo. Viene influenzato da diversi fattori, sia endogeni (di natura endocrina) che esterni (come lo stress ed il livello di attività fisica), anche se una predisposizione genetica appare indubbia. Il ruolo dell'avanzare dell'età, quale principale fattore di rallentamento del metabolismo e quindi favorente l'accumulo di peso, è stato di recente ridimensionato. In alcuni momenti della vita è possibile osservare un cambiamento del metabolismo e le cause possono essere diverse e in questo caso è importante effettuare una corretta prevenzione e diagnosi. Il check-up metabolico di base serve proprio per avere un corretto inquadramento sul proprio stato di salute sotto il profilo metabolico e consiste in una serie di esami di laboratorio non invasivi. Un check-up metabolico di base è costituito da una serie di esami di laboratorio, eseguiti semplicemente su un campione di sangue, finalizzato a valutare sia i principali parametri espressione dell'equilibrio omeostatico dell'assetto glico-lipidico».