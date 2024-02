A quasi un anno dal successo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico con la vittoria del programma televisivo "The Voice Senior", l'artista sorana Maria Teresa Reale presenta il suo primo singolo, "Madre", con l'etichetta Universal, on line da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali. La maestra Maria Teresa, con la vittoria del programma condotto da Antonella Clerici, si è infatti aggiudicata la pubblicazione di un album con l'etichetta Universal. Un sogno che si sta concretizzando.

Maria Teresa ha sessantadue anni e le porte del successo si sono aperte lo scorso anno. Tra i primi a fare il tifo per i suoi successi artistici c'è Clementino, che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di coach e che si è emozionato quando la punta di diamante della sua squadra che lo vedeva in veste di capitano ha cantato nella serata finale "Oggi sono io", canzone di Alex Britti, ma nella versione di Mina. Brividi non solo per il rapper Clementino ma anche per il pubblico presente nello studio televisivo e da casa quando ha interpretato "Un'emozione da poco" di Anna Oxa.

Maria Teresa ha alle spalle una lunga gavetta. La musica è sempre stata una grande passione, ha studiato al conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone e si è fatta le ossa con il pianobar. E poi l'amore senza fine per i gatti che ha rappresentato anche in un video andato in onda su Rai Uno proprio durante la trasmissione della Clerici. La vincitrice di "The Voice Senior" del 2023 è insegnante all'istituto "Beata Maria De Mattias" di Sora, gestisce un'accademia di canto sempre nella città volsca e collabora con la cantante Grazia De Michele. Nove anni fa un grave lutto: è scomparso il suo amico di vita e di musica, Gabriele.

Dopo l'improvvisa perdita il ritiro dalle scene musicali. Non ha cantato più, troppo forte il dolore. Ha scelto di ricominciare una seconda vita artistica mettendosi in gioco e partecipando ai provini del programma "The Voice Senior" che lo scorso anno l'ha vista salire sul gradino più alto del podio, inondata di complimenti e affetto. L'abbiamo intervistata dopo l'uscita del suo primo singolo che parla di un rapporto unico, quello che si ha con le madri, e lei ha un legame speciale con la sua mamma novantenne innamorata di sua figlia e dell'artista che è diventata.

Maria Teresa, è uscito il tuo primo singolo. Un nuovo sogno che si realizza?

«Eh sì. Non mi sembra vero, finalmente sto vivendo questo momento che direi magico. "Madre" è un brano a cui sono molto legata perché essere madre è un insieme di tante cose: affetto, amore, dedizione, sostegno e protezione. Ma è anche dare nuove prospettive, nuove idee e scoprire di avere una forza e determinazione che non si conoscevano».

Quali sono state le reazioni al brano?

«Sono moltissimi i commenti positivi, che mi rallegrano. "Madre" sta piacendo. Dicono che la mia voce è una forza che racconta un rapporto unico, speciale, tra due persone, un legame forte, indissolubile come quello tra una madre e un figlio».

La dedica non può essere che a tua madre...

«È una canzone che dedico a mia mamma Fannina, la mia prima fan. Ringrazio gli autori del brano, Fabio Pizzoli e Andrea Gargioni, e l'Universal».

Riavvolgiamo il nastro di questa carriera. Dov'è partito tutto?

«Ho cominciato a suonare all'età di quattordici anni con alcuni gruppi. Poi negli anni 80 ho cantato e suonato da sola nei pianobar, ho fatto tante serate. In un Capodanno mi venne a trovare Gabriele Tersigni, con il quale già avevo collaborato, e gli chiesi di andare a prendere il suo sax per darmi una mano. Iniziammo così e abbiamo continuato per trentaquattro anni. Poi lui è venuto a mancare e non ho più voluto suonare, cantare... più nulla. Mi sono concentrata sull'insegnamento. Nel 2015, con la morte di Gabriele, ho aperto "Come d'in canto", accademia convenzionata con il conservatorio di Frosinone. Ho allievi dai sei ai novant'anni e loro mi sostengono molto. E poi la vittoria a "The Voice Senior", un'esperienza unica, entusiasmante. In questi giorni con "Madre" l'emozione continua».

Quali sono i tuoi prossimi impegni?

«Tornerò in tv. L'incisione del brano è il premio per aver vinto lo scorso anno "The Voice Senior" e tra poco mi rivedrete in televisione dove lo presenterò, ma non svelo altro. Devo salutare il coach della mia squadra dello scorso anno, Clementino, che è fortissimo e crede molto nel mio futuro artistico. Un saluto anche a quanti mi dimostrano sempre tanta stima».