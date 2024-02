Artista, sorana, innamorata delle bellezze del suo territorio. Storia, monumenti religiosi, volti femminili, multitecnica… Eleana Spaziani si racconta nell'intervista per i nostri lettori.

Quando si è avvicinata all'arte?

«Il primo ricordo di me con la matita e i colori risale al tempo della scuola elementare. Mentre la maestra spiegava, io disegnavo su un foglio e talvolta non mi bastava e continuavo così sul banco, tanta era la voglia di far correre quella matita. Guardavo mia cugina che disegnava modelli da figurinista, cercavo di rifarli e lì ho capito che avevo la passione per l'arte. All'età di tredici anni ho cominciato a esporre con artisti locali molto più grandi di me».

Qual è stata la sua formazione?

«Con il vecchio ordinamento esistevano le scuole medie annesse all'Istituto d'arte che frequentavo a Sora. Ho ricordi molto belli di quel periodo, legati all'attività pittorica. Ho frequentato pure il corso di decorazione che, ora, mi torna spesso utile. All'Accademia di belle arti ho scelto poi il corso di pittura ma spesso mi intrufolavo nei laboratori di scultura, il contatto con la creta fra le mani mi emozionava molto e così ho iniziato a lavorarla per conto mio. Mi piace tantissimo realizzare bassorilievi o volti, è sempre stata una mia passione. Di recente ho realizzato i volti presepiali per i festeggiamenti natalizi nel centro storico di Sora».

Quali sono le tecniche che predilige?

«In assoluto adoro l'acrilico e l'acquerello, ma sono sempre alla ricerca di materie e tecniche nuove, sperimentando prodotti diversi su superfici di ogni genere. A volte penso che una vita non basti per imparare, creare e dare un'anima artistica alle mie idee. Non c'è niente che mi dia gioia più dei miei colori».

Che cosa è l'arte per lei?

«L'arte è la fame del bello che l'artista ha dentro e quando riesce a trovare il modo di appagare questo desiderio si genera quell'alchimia che genera l'opera d'arte, espressione di una visione soggettiva del mondo e della vita. Trascorro infinite ore con i miei colori senza fermarmi mai e perdendo la dimensione del tempo, vivendo quei momenti in preda all'emozione di veder crescere come un figlio la mia realizzazione».

Quanto la sua arte è legata al territorio?

«La mia arte in buona parte racconta la storia della mia terra, i suoi usi, i costumi e i momenti di vita vissuta. A tal proposito ho avuto la fortuna e l'onore di realizzare diversi murales con scene legate alle vicende storiche della mia terra. Da circa un anno sto lavorando alla rappresentazione della vita del brigante Chiavone nel periodo post unitario di Sora e dintorni, realizzando pannelli istoriati collocati nei luoghi in cui il brigante ha vissuto e operato. Adoro rappresentare la mia Sora e i monti che la circondano dove sono solita passeggiare, rapita dalla potenza della natura».

Spesso le sue opere riguardano l'arte sacra, come mai?

«Un primo motivo per questo mio interesse è dovuto al fatto che l'arte italiana studiata in Accademia storicamente passa attraverso il sacro. Chi si occupa di arte non può non considerare questo filone. Sicuramente, però, quello che maggiormente mi unisce all'arte sacra è l'educazione religiosa ricevuta in famiglia e la fede che negli anni mi ha accompagnata».

Un altro suo filone è il ritratto femminile… Che rappresenta per lei?

«L'approccio all'arte moderna e la possibilità di esprimermi libera dai vincoli storici e progettuali. Inoltre i volti delle mie donne sorgono da un concerto di colori e di elementi caratterizzanti il femminile che voglio esaltare».

Che pensa dell'arte astratta?

«L'arte va apprezzata in tutte le sue forme e l'astrattismo è un momento creativo interessante. Mi appartiene poco come indole pittorica ma mi incuriosisce capirla e studiarla, anche perché da essa nascono idee e spunti artistici».

L'arte è in crisi?

«L'arte non è in crisi di per sé ma magari esprime la crisi stessa del periodo storico che stiamo attraversando e, consequenzialmente, la ricerca del bisogno di bellezza. Auspico che chi è attraversato dal fuoco dell'arte continui ostinatamente nella sua attività».

E il mercato dell'arte?

«Non credo che il mercato dell'arte sia in crisi. L'arte esprime la connaturata necessità dell'uomo di cercare bellezza, pertanto non può avere fine, solo momenti di flessione».

Ha un sogno da realizzare?

«Il mio sogno è poter avere sempre le capacità fino alla fine dei miei giorni di vivere con la voglia della ricerca della forma e del colore perfetto».

La vita è bella, l'arte deve esserlo…