Da Broccostella al Festival di Sanremo per curare l'immagine dei grandi protagonisti dello spettacolo. Salvatore De Marino, hairstylist originario di Napoli ma trasferitosi a Broccostella, è stato tra i protagonisti di questo appuntamento della kermesse canora.

«Sono stato selezionato tra gli hairstylist che hanno pettinato a Sanremo gli artisti in gara - ha raccontato emozionato Salvatore De Marino - Avevo già inviato il mio curriculum sul sito Rai un paio di anni fa e questo è stato l'anno fortunato. Sono stato convocato insieme ad altri nove colleghi provenienti da tutta Italia. Un sogno che si avvera. Con me ho portato la voglia di fare bene e di farmi notare in questa grande vetrina che è il Festival della canzone italiana».

Una carriera di grande successo che ha visto De Marino approdare, a soli 17 anni, nell'azienda di uno dei più apprezzati e importanti imprenditori italiani: Aldo Coppola di Milano. «Un'esperienza formativa unica che mi ha anche offerto l'opportunità di partecipare alle prime sfilate su Milano e Roma».

Tanti traguardi raggiunti e un apprezzamento globale per Salvatore De Marino che nella sua carriera può vantare, tra le altre cose, anche quella di essere stato il parrucchiere personale della showgirl Alessia Macari che ha seguito per due anni nelle varie trasmissioni televisive. Solo un mese fa, l'ultima importante sfilata di alta moda. Ma i sogni di Salvatore non sono ancora finiti: «In futuro, mi piacerebbe partecipare al festival di Venezia».