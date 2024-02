Sta seguito le star del Festival di Sanremo tra ospitate e interviste. Simona Di Ruzza, titolare del salone "Simona Di Ruzza Hair Style" di Piedimonte San Germano, è tra le protagoniste di questa edizione della kermesse canora.

La sua bravura e la sua maestria sono molto apprezzate tra i tanti artisti che si stanno affidando a lei in occasione del Festival.

«Il mio lavoro mi ha portato fuori dal salone tante volte e sicuramente in tanti ambiti diversi ed affascinanti come Miss Mondo Italia, set cinematografici, festival del Cinema, ma Sanremo resta di gran lunga la manifestazione che mi regala più emozioni – ha affermato Simona Di Ruzza - La prima volta ci sono stata nel 2019 con il gruppo Vitality's ed è stata un'esperienza che non dimenticherò mai, eravamo in Casa Sanremo uno dei punti fulcro dove allora c'erano tutti i punti radio. Poi è arrivata la pandemia e due anni fa quando ci sono tornata ancora le restrizioni erano forti. Quest'anno torno a Sanremo con la grande squadra Vitality's che in collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni seguirà i cantanti per tutto il giorno tra un'intervista e l'altra».

Un momento che Simona vive con grande emozione per la partecipazione alla kermesse per eccellenza di tutta la nazione. Un momento che le sta permettendo di incontrare le grandi star della musica nazionale e i tanti personaggi presenti durante la settimana sanremese. «L'emozione è forte – spiega Simona - lavorare in un contesto così ti carica di adrenalina e ogni volta ritrovarmi in quel mondo che ho sempre immaginato quando vedevo il Festival da casa tra i cantanti che ascolto, seguo ed amo.

Sicuramente rende tutto ancora più emozionante, sono una di quelle che la settimana del festival non guarda altro. Amo il mio lavoro ed ogni esperienza, soprattutto quando si lavora in una squadra di alto livello, mi dà tanto ed accresce il mio bagaglio, perché penso che solo quando ci si confronta si cresce davvero. E comunque Sanremo è Sanremo».