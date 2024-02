Conduttrice, cantante, attrice, ballerina. Il palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo lo conosce molto bene. Nel corso degli anni ha co-condotto il Festival nel 1993, è stata in gara con "Un altro amore no" nel 1995, super ospite in molte edizioni, giurata ma anche partner nelle serate dei duetti dello scorso anno. Stasera c'è grande attesa per il ritorno di Lorella Cuccarini a Sanremo.

Il direttore artistico e conduttore Amadeus l'ha fortemente voluta al suo fianco per la serata dei duetti, quando l'ha chiamata le ha detto che voleva al suo fianco gli amici di sempre.

Amatissima dal pubblico questa sera proporrà al grande pubblico un'esibizione che si prepara a entrare nella storia del Festival con un medley dei suoi più grandi successi discografici. Nel corso degli ultimi giorni sono state diffusi degli spoiler delle prove che vedono la Cuccarini impegnata in una performance creata e coreografata da Luca Tommassini.