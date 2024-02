Dai fornelli della rinomata Osteria New York di Broccostella a quelli di Casa Sanremo, uno spazio dedicato all'accoglienza e al buon cibo è nato per affiancare il festival in cui far incontrare artisti, giornalisti, sponsor.

LadyChef Anna Maria Centofanti sarà di nuovo tra i protagonisti che delizieranno i palati di cantanti, addetti ai lavori, giornalisti, nella settimana più importante della canzone italiana, il festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio e giunto alla settantaquattresima edizione.

Il suo spirito di ricerca l'ha portata nel corso degli anni a frequentare molti corsi di perfezionamento, come quello del famoso chef stellato Antonino Cannavacciuolo, costruendo una cucina di tradizione e creatività.

Anna Maria fa parte inoltre della Federazione Italiana Cuochi, che l'ha insignita della medaglia d'oro per i suoi 25 anni di onorata carriera come cuoca, ed è anche molto attiva nella federazione LadyChef, che riunisce tutte le donne chef d'Italia.

Sia lei che Gianni Lupo (marito, oste e titolare di Osteria New York) sono felicissimi per questo ulteriore traguardo, che premia una grande passione per la buona cucina di ricerca e di storia.

Il commento

«Sono orgogliosa di essere stata scelta di nuovo per una vetrina così importante come Casa Sanremo - sottolinea Anna Maria Centofanti- Orgogliosa di rappresentare insieme ad altri colleghi la terra ciociara. Buon festival della canzone italiana».