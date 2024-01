Alla scoperta dello sport. Anche dei disabili. Il liceo "Fratelli Maccari" ha ospitato l'associazione "Anche Noi" per un incontro con gli studenti con lo scopo di avvicinarli al mondo dello sport agonistico praticato da ragazzi con disabilità. La presidentessa Annalisa Silenzi ha spiegato ai ragazzi tutte le attività che l'associazione svolge, tra queste ci sono il nuoto, l'atletica, il basket e il tennis. All'incontro era presente anche il delegato regionale dell'associazione FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intelletivo Relazionali) Roberto Cavana.

Insieme a lui anche il membro di giunta del Comitato Paralimpico del Lazio Piergiorgio Fascina, in veste di presidente FIPIC Lazio (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). Il presidente del comitato ha illustrato il lavoro svolto da lui e dai suoi collaboratori con i ragazzi. E ha sottolineato i traguardi raggiunti. Tra questi la nascita di nuove squadre di pallacanestro in Ciociaria, che negli ultimi tempi erano diminuite a causa dello scandalo del giornalista che presentò una squadra formata da persone non affette da disabilità, fingendo che lo fossero e vincendo la maggior parte delle sfide.

Alcuni dei giovani iscritti all'associazione hanno dimostrato il loro talento vincendo numerosi premi anche a livello agonistico e olimpico. Il successo di questi sportivi è stato possibile non solo per il loro impegno e il loro talento ma anche grazie all'incoraggiamento dell'associazione che ha visto qualcosa in loro andando oltre la barriera del pregiudizio. Perché, come dice la presidentessa Annalisa Silenzi, «a piccoli passi abbiamo creato un "luogo" dove poter accompagnare e rendere autonomo il percorso di vita dei nostri ragazzi».

Annalisa Silenzi ha poi presentato le altre iniziative e ha illustrato ulteriori progetti che l'associazione svolge oltre allo sport, come per esempio il corso di cucina che ha lo scopo di renderli autonomi. Non solo, c'è anche la possibilità di partecipare a un laboratorio che permette di sfogare la loro creatività, creando anche dei calendari con le loro foto che poi verranno venduti. Il ricavato sarà utilizzati per finanziare l'associazione. Durante l'incontro gli alunni hanno posto alcune domande agli organizzatori approfondendo la tematica anche in classe con i docenti che si sono dimostrati molto disponibili.

Partecipare a questa iniziativa è stata una grande opportunità per gli studenti del liceo "Maccari" che hanno seguito con grande attenzione, interessandosi alle storie, prendendo anche esempio da questi campioni che nonostante la disabilità sono riusciti, con coraggio e determinazione, a realizzare i loro sogni. Confermando che niente è davvero impossibile.