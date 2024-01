Si intitola "Neutron stars collision", è su tutte le piattaforme di streaming musicale dal 19 gennaio scorso ed è il secondo singolo dei System Overload. Il brano, nato insieme al primo singolo pubblicato dal gruppo a novembre scorso, Nebulosa, come racconta la cantante Veronica Tanzi, trova ispirazione dal dipinto di Cabanel "L'angelo caduto".

«In quel quadro Lucifero, figlio, cade negli inferi e piange una lacrima – sottolinea Veronica Tanzi – In quella lacrima c'è tutto l'amore di un figlio per il padre ma anche di ribellione per perseguire i propri ideali e, di riflesso, ci sono gli insegnamenti e l'amore di un genitore».

Veronica, originaria di Ceprano, è autrice del testo e della linea melodica, mentre la musica è degli altri membri del gruppo, Alessio Iannarilli (basso), Diego Palmisani (percussioni) e Luca Santucci (chitarra), tutti di Alatri.

I System Overload suonano insieme dal 2020 e combinano il metal a elementi dell'elettronica, con richiami ad atmosfere lontane del mondo vichingo. "Neutron stars collision" fa parte di un progetto partito con "Nebulosa", è il secondo di una serie di singoli del gruppo, la cui pubblicazione è in programma, e che comporranno il loro primo album.