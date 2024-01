Alfredo Salomone, esperto e critico cinematografico, frusinate d'adozione, ci parla di cinema. Del suo cinema.

Come nasce l'amore per il cinema?

«Sin da adolescente leggevo la rubrica di Oreste Del Buono sull'Europeo, diretto, tra l'altro, da Tommaso Giglio, nativo di Pontecorvo. Siamo negli anni settanta con il fermento giovanile che investiva tutta la società e, quindi, anche la comunicazione. Nasce infatti il fenomeno delle radio libere, nel 1976, e a Nocera Inferiore, dove sono nato e cresciuto, fondiamo Canale 93, divenuta poi Radio Libera/mente, in cui mi occupavo della rubrica di cinema. Dopo il terribile terremoto irpino del 1980, il Circolo Arci di Nocera Inferiore propone una rassegna di cinema d'autore e io vengo chiamato a definire la programmazione. Da quel momento comincia un'avventura durata fino al mio trasferimento a Frosinone nel 1992».

E poi a Frosinone…

«Vengo in contatto con "RTM - RadioTelemagia", la cui collaborazione mi permette di lavorare con conduttori molto bravi, tra i quali voglio ricordare uno per tutti: Sandro Iadanza (deceduto nel 2015, ndr). Nel frattempo Vittorio Vigliani, presidente dell'Arci di Frosinone, mi chiama per occuparmi della programmazione cinematografica del "Pidocchietto", l'ormai abbandonato cinema del Dopolavoro ferroviario, individuato dall'assessore alla cultura della giunta Marzi, Amedeo Di Sora. Da allora la programmazione ha spaziato dal cinema alla musica al teatro, in maniera continuativa, riscuotendo un successo immediato di pubblico di diverse fasce d'età per la risposta che si dava alla fame di iniziative culturali e sociali che da sempre mancavano a Frosinone. Dal 1999 abbiamo superato stabilmente il migliaio di soci. Contemporaneamente abbiamo riportato il cinema all'aperto in estate nel suo luogo più naturale: la villa comunale, predisposta per una capienza di oltre 900 posti».

Che cosa è il cinema per lei?

«Il cinema per me è tanto e in tanti anni da spettatore non mi sono mai posto preclusioni: ho visto di tutto, dai film più impegnati a quelli commerciali, raramente abbandonando la sala prima della fine dello spettacolo. I film vanno visti fino alla fine. Per esempio l'ultimo film di Woody Allen, "Coupe de chance", visto quest'anno a Venezia, in occasione della consegna del Leone d'oro alla carriera, si capisce soltanto all'ultima inquadratura».

I giovani e il cinema…

«In più di qualche occasione, come Circolo del cinema, abbiamo provato a portare nelle scuole qualcosa che andasse oltre la semplice visione del film, pur se utilizzato come supporto della didattica, per fornire ai ragazzi i ferri del mestiere per la comprensione delle opere cinematografiche. Purtroppo, nonostante le disposizioni ministeriali e i finanziamenti specifici, l'insegnamento del cinema, anche se previsto, non riesce ancora a essere inserito in maniera stabile nei programmi di tutte le scuole e rimane affidato alla buona volontà dei singoli insegnanti. D'altronde oggi, grazie alla multimedialità, tutti vedono tutto senza filtri, che da una parte è un bene ma necessita di una maggiore attenzione. Non c'è più il prete di "Nuovo Cinema Paradiso" che faceva tagliare le scene dei baci. Ci dobbiamo affidare ancora una volta alla scuola che deve fornire strumenti di comprensione. L'anno scorso abbiamo lanciato l'idea di un Festival sull'informazione dal titolo "È l'informazione, bellezza!", parafrasando la famosa citazione cinematografica de "L'ultima minaccia", film del 1952 diretto da Richard Brooks».

Il digitale ha ucciso il cinema?

«Dal punto di vista tecnico posso dire che il digitale, pur con la sua versatilità, non potrà mai raggiungere la resa sullo schermo della pellicola. A tal proposito abbiamo dovuto fronteggiare, da soli, il passaggio dalla pellicola al digitale, senza un euro di contributo e con il solo aiuto dei nostri soci, a differenza delle sale commerciali per la quasi totalità sostenute da fondi pubblici nell'acquisto della nuova strumentazione. Quest'anno l'inizio della stagione autunnale de "Gli invisibili" ha subìto ritardi per i lavori di ammodernamento finanziati esclusivamente dai nostri soci, la nostra vera forza».

Qual è oggi la situazione in Ciociaria?

«Un dato di partenza è l'esigua presenza di sale cinematografiche. Su novantuno Comuni della provincia soltanto in cinque c'è un cinema, contando che solo a Frosinone c'è la nostra sala e due multisale, di cui una attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione troppo a lungo rimandati. Speravo che l'acquisto della struttura da parte del Comune portasse un rinnovamento nella gestione e, di conseguenza, nella programmazione».

Una situazione drammatica…

«Mi sono sentito umiliato quando Carlo Buccirosso, che aveva dovuto rinviare il suo spettacolo teatrale dal 23 gennaio all'11 aprile, alla fine dello spettacolo ci ha tenuto a dire che quella sera aveva recitato solo per rispetto del numeroso pubblico presente, in altre situazioni sarebbe andato via perché al Teatro Nestor "faceva freddo…"».