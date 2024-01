Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo festeggia il celebre e geniale fumettista con la mostra Jacovittissimevolmente, nello Spazio Extra MAXXI dal 25 ottobre 2023 al 18 febbraio 2024. Il visitatore viene catapultato nell'universo jacovittiano, animato da personaggi fantastici e surreali. Un mondo giocoso, irriverente e visionario, che fa riflettere mettendo il buonumore, capace – come ha scritto Vincenzo Mollica – di trasformare la comicità in poesia. Sono esposte circa 400 tavole (Benito Jacovitti, Dettaglio di tavola. Credits Silvia Jacovitti) e illustrazioni originali, oltre a una serie di giornali, albi e libri anch'essi originali, popolate da oltre 100 personaggi indimenticabili nati dalla sua infaticabile matita che hanno accompagnato intere generazioni di ragazzi.

L'allestimento è un'esplosione di colori e si ispira ad Anticaglie, una delle celebri panoramiche inventate da "Jac", tavole affollatissime di personaggi divenute, nel corso degli anni, una sorta di suo marchio di produzione. Qui la panoramica è al centro dell'esposizione, disposta a terra a mo' di tappeto, e accompagna i visitatori attraverso le diverse sezioni di mostra, curata di a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti con il coordinamento curatoriale di Giulia Ferracci. Il percorso della mostra parte dagli esordi, nel 1939, quando "Jac" inizia a pubblicare vignette sul settimanale satirico fiorentino Il Brivido.

Qui troviamo anche sei preziose tavole inedite, le uniche rimaste, della storia inedita I tre re, disegnate nel 1941 e dedicate ai massimi poteri del tempo: il Papa, il Re e Mussolini. La mostra prosegue con le prime storie stampate su Il Vittorioso (1937 - 1970), celebre periodico dedicato ai fumetti. Esposte tavole di piccolo formato in cui l'abilità nel disegnare si coniuga con l'invenzione di storie dalle trame ampie, western e poliziesche, esotiche e orientali. Nello spazio espositivo, troviamo inoltre i suoi 100 personaggi: Giacinto corsaro dipinto, Oreste il Guastafeste, Battista l'ingenuo fascista, il celeberrimo Cocco Bill, Zorry Kid, Tom Ficcanaso, Occhio di Pollo, Pippo Pertica e Palla, la Signora Carlomagno, Microciccio Spaccavento e tanti altri eroi scanzonati.

Una ampia selezione di tavole a colori è dedicata al KamasuLtra, goliardica pubblicazione del 1977, manuale buffo di posizioni erotiche acrobatiche realizzato con Marcello Marchesi e alle successive tavole realizzate per la rivista Playman. Immancabili le tavole del Diario Vitt, oggetto di culto, che ha accompagnato intere generazioni di studenti per oltre un trentennio (1949 – 1980). Segue una sezione dedicata agli anni in cui la matita di Jacovitti è prestata ad alcune campagne pubblicitarie e alle animazioni per Carosello. Accompagna la mostra il libro JACOVITTISSIMEVOLMENTE.

L'incontenibile arte dell'umorismo, a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti, Editore Il Pennino, 168 pagine, che tracciano la storia di Benito Jacovitti, dagli esordi agli ultimi anni. La mostra allestita presso il MAXXI (via Guido Reni, 4a) in occasione dei cento anni della nascita del geniale fumettista (9 marzo 1923) resterà aperta fino al 18 febbraio. Biglietti: 10 euro solo mostra Jacovitti; 18 euro biglietto intero mostra Jacovitti più ingresso MAXXI (16 euro ridotto).