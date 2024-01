Sono trascorsi otto anni da quella data per lei diventata come un secondo compleanno. Perché quel giorno dell'11 gennaio 2016 Veronica Virgili 24 anni, di Ferentino, è tornata a vivere. Grazie a un cuore nuovo che le è stato trapiantato. Oggi festeggia il suo ottavo "complicuore". Veronica non ha mai smesso di trasmettere la sua straordinaria gioia, determinazione, nell'affrontare ogni momento della sua vita.

La sua forza sono un esempio per tante persone, soprattutto per i giovani. Otto anni fa le è stato trapiantato per la prima volta al mondo, su un paziente della sua età, all'epoca aveva sedici anni, un cuore magnetico artificiale in attesa di quello vero arrivato, fortunatamente, pochi giorni dopo dall'intervento.

L'11 gennaio del 2016 le è stato trapiantato il nuovo cuore. Ha ripreso subito in mano la sua vita. Accanto a lei mamma Sara, papà Sandro e il fratello Riccardo.