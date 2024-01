Bilancio positivo per il secondo istituto comprensivo di Ferentino, tornato in scena in occasione delle festività natalizie.

Il 15 dicembre Piazza Matteotti si è vestita di rosso: una piazza brillante in una splendida mattinata di sole, di luce e di una brezza decisa che però non ha impedito l'esibizione dei bambini della scuola dell'Infanzia del plesso Stazione, Sant'Agata e Giovanni Paolo II, dei plessi di Scuola Primaria Don Guanella e Giovanni Paolo II.

Di tutto punto, con le loro tuniche rosse, gli alunni hanno composto una suggestiva coreografia inaugurando le festività natalizie con un mini concerto di Natale. Notevole la partecipazione delle famiglie e di molti cittadini che hanno assistito alla bellissima performance.

A seguire i mercatini di Natale a cui tradizionalmente sono chiamate a partecipare le scuole con gli innumerevoli lavoretti artigianali preparati per l'occasione dai bambini e dalle loro insegnanti, con tantissimo impegno e creatività.

Le coloratissime bancarelle hanno così fatto da cornice a tutta la Piazza, creando un'atmosfera natalizia di tutto riguardo.

A completare la mattinata è seguita infine la celebrazione del centenario dell'inaugurazione del monumento ai caduti della 1^ Guerra mondiale.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado Giorgi Fracco hanno voluto rendere omaggio ai caduti attraverso la lettura di brani riguardanti l'evento storico.

Il dirigente scolastico del secondo istituto comprensivo, Luigi Brandi, ha presenziato a tutti gli eventi della mattinata salutando e porgendo un sentito ringraziamento per la partecipazione e formulando gli auguri per le imminenti festività a tutti i presenti.

Il 20 dicembre, nella Chiesa di Sant'Agata, si è svolto inoltre il tradizionale concerto di Natale a cura dei docenti dell'Indirizzo musicale della scuola secondaria e dei docenti della scuola primaria. Hanno partecipato infatti gli alunni che frequentano l'Indirizzo musicale della scuola secondaria e gli alunni delle classi quinte dei plessi Don Guanella e Giovanni Paolo II, a testimonianza delle attività di Continuità musicale che con costanza ed impegno vengono portate avanti dai docenti di musica di entrambi gli ordini di scuola.

Notevole è stato l'apprezzamento espresso da parte delle famiglie che puntualmente si sono ritrovate in chiesa per assistere al concerto. Le musiche ed i canti sono stati appositamente selezionati dai docenti nel rispetto delle diverse culture presenti e tutte ruotavano sulla tematica dell'amicizia. Simpaticissimo è stato il coinvolgimento del pubblico da parte dei docenti di musica. Il dirigente, Luigi Brandi, ha assistito entusiasta all'evento. Anche per questa occasione ha voluto augurare con parole semplici e toccanti un sereno Natale a tutte le famiglie degli alunni.

Sabato 23 dicembre si è tenuta, sempre in Piazza Matteotti, la premiazione per le letterine a Babbo Natale, un Concorso anch'esso ormai di tradizione in questo periodo, promosso dall'Ente comunale e destinato agli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria del nostro territorio. Grande soddisfazione per il plesso di Giovanni Paolo II che ha avuto risalto e ha visto l'assegnazione di un importante premio in palio grazie ad una commovente letterina scritta da un alunno frequentante la scuola. Anche il plesso dell'Infanzia di Stazione si è aggiudicato il premio per il concorso sulla letterina a Babbo Natale.