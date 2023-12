Il birrificio Montecassino, con la sua "bionda" d'abbazia Alba, ha vinto il premio come migliore Birra Storica del Lazio 2023. Il concorso per le migliori birre di Roma e di tutte le province del Lazio è promosso dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con l'Azienda speciale Agro Camera. L'ambito premio come miglior birra storica del Lazio conferito alla Birra Montecassino prodotta nel birrificio abbaziale nella Tenuta dell'Albaneta di Daniele Miri, arriva pochi giorni dopo la visita dell'assessore regionale al bilancio e Agricoltura Righini Gianfranco, che ha voluto portare gli omaggi e ringraziamenti della Regione per il premio nazionale Cerevisia, dove qualche mese fa Birra Montecassino ha vinto il secondo premio come migliore Birra D'Italia, risultando l'unico birrificio del Lazio ad essere arrivato alla fasi finali.

Questo 2023 si chiude quindi con un ulteriore premio importantissimo che sancisce l'importanza del Birrificio Montecassino anche come volano della valorizzazione territoriale. Il progetto portato avanti da Daniele Miri nel 2024 toccherà altri tasselli fondamentali che fanno dell'Albaneta, uno dei punti più attrattivi dal punto di vista turistico grazie al quale gli avventori, visitano e conoscono anche tutto il territorio circostante.