La bellezza del cinema, da sempre, è la capacità di adattarsi ai tempi, di raccontare il mondo che cambia. Anzi, forse la vera scommessa è proprio questa. Ed è quello che è riuscito a fare "Amelia" in poco più di quattro minuti. Il cortometraggio di Lorenzo Nicolino, sceneggiato dal regista insieme a Stefano Martufi, autore e scrittore della provincia di Frosinone, e con Carolina Sala come attrice protagonista, da ieri è disponibile su TikTok. Girato in verticale, punta ad arrivare ai nuovi #tiktokshortfilmawards del Festival di Cannes.

Il film, liberamente tratto dal racconto di James Joyce "Eveline", ripercorre l'ultimo giorno a Parma di una giovane tra sogni e ricordi.

E proprio a Parma verrà presentato oggi e domani da Cinematocco, associazione che sta creando nella città emiliana un polo cinematografico a servizio delle imprese e che con il supporto di numerosi enti del territorio ha scelto di "ribaltare" i film brevi in verticale e diffonderli sulle piattaforme social, alla portata di tutti.

Il suo team, diretto da Lorenzo Nicolino e Marta Braga, si pone infatti l'obiettivo di accompagnare le grandi aziende verso una transizione nella narrazione del proprio brand: non più incentrata su prodotti o servizi ma sulla diffusione in larga scala dei propri valori.

«La sfida è questa, ribaltare il punto di vista – ha detto lo sceneggiatore Stefano Martufi – Con il "cinema verticale" bisogna invertire le misure, ottenendo l'effetto che è l'esatto contrario dello schermo tradizionale. Va da sé che così cambia il modo di vedere un film e cambia il senso del montaggio. Ma cambia anche il modo di raccontare una storia».

Siete curiosi? Correte a vederlo su TikTok.