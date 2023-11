Già abbiamo sentito parlare di Enrico Fontana, in arte Eryk4k, con il suo primo inedito "Don Bosco 3", brano dedicato al quartiere popolare di Ceccano dove Eryk attualmente vive.

Domani, 24 novembre, su tutte le piattaforme musicali Spotify, Apple music, Amazon music, You tube uscirà un nuovo brano trap con un grande video ufficiale.

Sempre accompagnato dal producer Daniele Capocetta in arte Brsvv che da sempre più importanza nelle basi di Eryk4k. Nel video ufficiale c'è anche Alessandro Nuti in arte il colombiano e compare, sempre nel video, anche Eddy Parente Eduardo, soprannominato cileno proprio dalle sue origini.

Eryk4k si avvicina sempre più a personaggi famosi. Poche ore e sarà fuori un nuovo brano: AMG.

I suoi brani trapper sempre più ascoltati nella sua zona e nelle grandi città tra cui Roma, Milano e Napoli.

«Non è facile in una piccola città come Ceccano emergere perché la trap non è famosa come nelle grandi città - racconta Eryk4k - Ma provo a farmi spazio solo con le mie forze, da una casa popolare nel quartiere Don Bosco dove scrivo i testi. Non mi dò per vinta. Voglio vincere dal nulla, perché ha più il sapore della fatica. Sono venuto dalla strada, nella mia umiltà e non disprezzo, anzi, mi rende una persona migliore. Vorrei arrivare al successo per un riscatto personale ma soprattutto per stare bene. Realizzare i miei desideri facendo della mia passione per la musica un'occasione per crescere sempre più e realizzarmi. Tengo a ringraziare coloro che hanno creduto in me e mi sostengono. Grazie a tutti».