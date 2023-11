Il peperone dop tra i protagonisti del "Viaggio nel gusto". Anche il celebre ortaggio della città fluviale sarà uno dei prodotti al centro di una puntata della web serie prodotta dal Consorzio industriale del Lazio e dal Gambero Rosso.

La diffusione di questa seconda stagione della serie, che al debutto ha ottenuto circa mezzo milione di visualizzazioni, è prevista nella giornata di oggi.

Una serie che potrà essere vista oltre che sulla web tv del Gambero Rosso anche su tutte le piattaforme social del Consorzio industriale e del Gambero Rosso. Come annunciato qualche giorno fa sono cinque i prodotti oggetto di questa nuova stagione: la cicerchia di Campodimele, la cozza di Gaeta, il cesanese del Piglio, l'olio della Sabina e, per l'appunto, il peperone dop di Pontecorvo.

Le telecamere del "Viaggio nel gusto" sono entrate all'interno dell'azienda agricola "Il Ponte" di Antonio Pelle, una delle due aziende che quest'anno ha certificato la dop per la propria produzione di peperone. Nel corso della puntata il titolare dell'azienda, Antonio Pelle, sarà intervistato e potrà raccontare a tutto il pubblico le peculiarità di questo prodotto diventato un simbolo non solo per la città di Pontecorvo ma anche per tutti i territori di produzione del Cassinate. Parallelamente lo chef del Gambero Rosso, Davide Mazza, cucinerà questo prodotto in un modo del tutto particolare con una ricetta esclusiva.

Un progetto che, come chiarito dal Consorzio, ha come obiettivo quello della «promozione che, come già accaduto per la prima serie, potrà rappresentare una vetrina importante per l'intera economia territoriale. Andremo a raccontare le produzioni che sono punti d'eccellenza: industria, enogastronomia, turismo generano economia». Oltre ai quattro episodi dedicati ai cinque prodotti selezionati quest'anno ci sarà anche una puntata speciale per accendere un focus sull'Its agroalimentare, di cui il Consorzio Industriale del Lazio è socio. Ultime ore di attesa, tutto è pronto per la partenza del "Viaggio nel gusto".