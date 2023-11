Brilla con la sua voce, con la sua energia, con la sua grande passione che fin da piccolina ha coltivato e l'ha portata a calcare palcoscenici importanti anche fuori dall'Italia. Standing ovation, tifo da stadio per lei anche in Albania. Poco più di un anno fa Ilaria Cretaro, artista di Boville Ernica, ha incantato al Festival internazionale della canzone "Kënga Magjike", in Albania.

E da quella partecipazione è nato un nuovo importante progetto per lei. Un nuovo singolo "Ky ritëm" in lingua albanese. Sarà fuori domani, 17 novembre, su tutte le piattaforme digitali mondiali. Abbiamo chiesto ad Ilaria di raccontarci la sua nuova esperienza.

Come nasce il progetto?

«L'idea di questo progetto nasce dopo la mia partecipazione al Kënga Magjike. In quei giorni a Tirana ho respirato tutto ciò che amo fare e così mi sono innamorata perdutamente dell'Albania. Mentre ero alla ricerca di cosa potevo fare per tornare a respirare quell'aria di quella bellissima città grazie alla mia voce, dall'altra parte della città di Tirana c'era Besa Hoxha (autrice) con il suo sogno di portare il suo nome fuori dall'Albania grazie alla musica. Mi ha contattata dopo il festival chiedendomi una collaborazione. Non ho accettato subito, ma la costanza che Besa ha avuto nel cercarmi mi ha dato coraggio, lì in Albania avevo dei professionisti che mi volevano fortemente e che credevano ad un progetto insieme a me. In un secondo momento arriva la conoscenza con Brigen Bela (produttore musicale). Abbiamo avuto da subito idee chiarissime sul genere da curare e cosa realmente io volessi. Aspetto da non sottovalutare in quanto è fondamentale per sentirsi se stessi soprattutto per un'artista che cantando parla di sè e per un'artista che vive il palco».

Poi cosa è accaduto?

«Al mio fianco in Italia sempre lui, Angelo Loffredi, produttore, tecnico del suono e mio grandissimo amico. Angelo fa parte della mia produzione, amo lavorare gomito a gomito con lui, è una delle persone più vere con la capacità di trasformare i miei sogni musicali in realtà. Ho registrato la mia voce in Italia proprio nello studio di Angelo Loffredi, al mio fianco Arjana Arapi (madrelingua Albanese) che ha fatto in modo che la mia pronuncia durante la registrazione fosse impeccabile. Ed è così che Ky Ritëm prende vita».

Un invito ad ascoltare la canzone?

«Impossibile non ascoltarla! È frizzante, gioiosa, radiosa, sentimentale, ritmata e decisamente prepotente. Fatevi travolgere da Ky ritëm (questo ritmo)».

Chi sente di dover ringraziare?

«Ringrazio tutti i miei collaboratori che sono la mia seconda famiglia. Per le foto: Sognincorso Photography. Videomaker - filmmaker: Mattia Marrocco. Social media manager: Gtech studios. Ed un grazie speciale va a tutti voi, che siete qui a leggere questo articolo e ad essere curiosi di tutto quello che la vita ha in serbo per me. Questo è l'ennesimo sogno che tocco con mano e non posso che ringraziare Dio per tutte le belle opportunità che mi ha messo davanti. Sono grata alla vita e lo sarò sempre. Ky ritëm sarà fuori il 17 novembre su tutte le piattaforme digitali mondiali».