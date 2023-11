Le domeniche a Monte San Giovanni Campano hanno il sapore di #vivimonte. Il progetto promosso dall'amministrazione comunale tutta con in prima linea il sindaco della città Emiliano Cinelli e la consigliera delegata alla cultura Floriana Belli, offrirà questo fine settimana una doppia opzione esperienziale: #mareverde e #castellomonte in tandem con #lechiesedimonte.

Si torna al Gallo Larino, a scoprire il senso della biodiversità con la professionalità e la cura che l'associazione mette a disposizione.

Specie autoctone ed animali da preservare saranno i protagonisti assoluti oltre a laboratori interattivi che saranno affidati alla guida AIGAE, Roberta Taschera. La partecipazione alla mattinata, dalle 10 alle 13, sarà a titolo gratuito e andrà riservata al link shorturl.at/ikEV4.

Domenica 12 novembre sarà anche un'ottima occasione per addentrarsi tra i magnifici scorci del Castello Ducale: ci saranno due tour, organizzati in collaborazione con Discover Ciociaria al prezzo agevolato di 7 euro con visita guidata inclusa a cura delle guide abilitate della Cooperativa L'Airone. Primo turno in partenza alle 10 mentre il secondo prenderà il via alle 11.45.

Nel pomeriggio, si potranno visitare le chiese del centro storico, sempre accompagnati dalle voci sapienti della Cooperativa L'Airone. Doppio giro gratuito per #lechiesedimonte, uno alle 14.30 e l'altro alle 16.30.

Per prenotare il proprio turno e la partecipazione ad entrambi i percorsi, tutti i dettagli su Eventbrite www.eventbrite.it/e/biglietti-castellomonte-lechiesedimonte.