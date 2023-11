L'arte di saper fare squadra: questa è la vera vittoria che i ragazzi e le ragazze dell'associazione "TO.BE" hanno regalato al loro paese. Due giorni, sabato e domenica, in cui il borgo ha vestito i panni di un'antica roccaforte medievale, tra le suggestioni che l'avvicinarsi di Ognissanti porta e l'atmosfera di un tempo passato che hanno conferito un'inedita magia a ogni vicolo del centro.

Perché con "Divin", questo il nome della rassegna tenutasi nello scorso fine settimana, i 50 stand enogastronomici, i punti di distribuzione del vino e le tante attività sono stati disseminati anche in punti inediti del borgo, in viottoli sconosciuti ai più che hanno permesso ai tanti visitatori e agli stessi bovillensi di vivere una versione inedita il paese. Ad accompagnare cibo, vino e spot musicali, funambolici artisti di strada, menestrelli, sbandieratori, arcieri e falconieri.

Un teatro a cielo aperto, sceneggiato al meglio e sapientemente diretto dalla regia dei componenti dell'associazione che, proprio attraverso questa intelligente distribuzione su tutto il centro dei punti ristoro e non solo, hanno permesso un fluire leggero degli avventori nonostante gli alti numeri registrati in termini di presenze.

Lunghe code di auto per raggiungere il borgo, con tanto di navette all'opera per tutta la durata dell'evento. Una cura encomiabile nell'organizzazione che è valsa l'ottima riuscita dell'iniziativa.

Il gruppo di "TO.BE" ha esordito con il primo evento lo scorso aprile, il "Primavera Fest" che ha raccolto il plauso di tutta la cittadinanza. Il bis autunnale ha confermato come la volontà corale di un gruppo può essere la chiave vincente di una città intera.