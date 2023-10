L'associazione "Donne in cammino" di Ferentino ha celebrato il decennale della propria attività. Una tappa importante del proprio percorso fatto di impegno e passione verso il territorio e la società. Nella Sala della Pace di Ferentino è stata inaugurata la mostra "Il nostro cammino". Sono intervenuti il sindaco Piergianni Fiorletta, Rina Poce, presidente di "Donne in cammino Aps" e Maria Reali, socia del sodalizio in festa per i dieci anni di vita. Tra i relatori, padre Paul Iorio è intervenuto sul cammino interiore-religioso, la psicologa Grillo sul cammino psicologico e Fanella (Cai Frosinone) sul cammino fisico.

«C'è chi percepisce l'anniversario come un semplice numero, un traguardo simbolico che viene evocato durante il cammino – ha detto la presidente Poce – ma c'è anche chi, come noi, dietro a quel numero propone la sua epifania plasmata da fatiche e insuccessi, gioie e gratificazioni, contrasti e divergenze. Un coagulo di emozioni difficili da sintetizzare, specie per una realtà come la nostra, fatta di donne, ognuna con la sua storia e le difficoltà. A prevalere deve essere sempre la condivisione e la volontà di salvaguardare il futuro di "Donne in cammino"».