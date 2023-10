Dopo il successo di Women in Cinema Award, il progetto che promuove il talento femminile alla Festa del cinema di Roma, la curatrice Claudia Conte, partecipa alla Cerimonia di premiazione della kermesse romana e sfila sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica con la bandiera della Pace.

La conduttrice e opinionista tv, scrittrice e attivista per i diritti umani, di origini ciociare Claudia Conte protagonista alla Festa del cinema di Roma con l'ottava edizione di Women in Cinema Award.

L'anno scorso riempì le pagine dei giornali di tutto il mondo con un body painting raffigurante la bandiera dell'Iran e la scritta "Women Life Freedom" a sostegno della rivoluzione delle donne iraniane che muoiono per affermare la loro libertà. Quest'anno, viste le recenti guerre, decide di sfilare sul red carpet con una grande bandiera della Pace.

"Con questo gesto, voglio ricordare tutte le vittime innocenti delle guerre e riaffermare con forza che la Pace è un valore assoluto cui l'umanità deve sempre tendere. Abbiamo investito poco in diplomazia e dialogo e così oggi il mondo è infiammato da guerre, spesso dimenticate o ignorate: oltre all' Ucraina e al Medio Oriente, ci sono conflitti nello Yemen, nel Nagorno, e in Africa, in particolare nel Sahel."

Alla domanda cos'è per lei il pacifismo risponde così: "Il vero pacifismo deve sostenere il diritto a difendere la democrazia. L'Ucraina ha subito un'aggressione e oggi combatte per difendere la libertà e la sicurezza. Israele è stato vittima di un brutale attentato terroristico che risveglia i fantasmi dell'Olocausto per le nefandezze compiute verso neonati, donne e anziani. Non reagire significa rinunciare alla democrazia"

Queste le parole di Claudia Conte che ha sfilato in total black firmato Ferragamo ma con una grande bandiera della Pace davanti ai flash di centinaia di fotografi di tutto il mondo, prima di volare a Los Angeles per partecipare all' ITTV Forum&Festival.