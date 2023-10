Leggere. Leggere ad alta voce. Un consiglio di un giovanissimo che sta facendo della sua passione un percorso di crescita e, perché no, un trampolino per diventare un grande doppiatore.

Ancora giovanissimo, ha undici anni, ma con una personalità straordinaria e le idee molto chiare. La sua voce arriva, la sua dizione impeccabile. Lo studio, la dedizione, l'impegno, i sacrifici, lo stanno premiando.

Leonardo Mastrantoni, di Ceccano, è una giovane promessa del doppiaggio. Aveva sette anni quando ha iniziato ad affacciarsi al mondo del doppiaggio, anche grazie alla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto. Accanto agli studi scolastici, frequenta la prima media di Ceccano, continua a studiare con impegno per realizzare il suo grande sogno.

Una passione, legata a una curiosità, nata qualche anno fa, quando ha sentito una voce diversa mentre guardava uno dei suoi cartoni animati preferiti, Dragon Ball. Si è subito accorto che la voce del personaggio Goku era diversa. E da lì le domande ai suoi genitori e la curiosità che lo ha portato a chiedere a mamma Giuditta e a papà Pierluigi: "Voglio fare il doppiatore". E così ha avuto inizio il suo percorso, fatto di studi nelle scuole di recitazione e doppiaggio. Master class in varie scuole di Roma, recitazione a Frosinone nella scuola d'arte cinematografica per bambini e ragazzi.

Leonardo ha già realizzato parte del suo sogno, diventando un doppiatore professionista. Ha doppiato Maurice, il personaggio interpretato dall'attore Nile Memmezzwattay nel film "George Foreman - Cuore da leone". Leonardo è anche la voce del Principe nel cartone animato di Michel Ocelot "Il faraone, il selvaggio e la principessa". Leonardo ha interpretato il principe anche nella recita di fine anno della quinta elementare.

Inoltre la voce di Goldrake nel video gioco della playstation è sua. Abbiamo fatto una chiacchierata con Leonardo per farci raccontare qualcosa del suo mondo.

«Quando sono dentro la sala di doppiaggio provo una grande emozione. Per me quello che conta in quel momento è solo immedesimarmi nel personaggio, riuscire bene nella parte. Le cose belle, le cose brutte che sono fuori dalla sala, in quel momento scompaiono, mi concentro solo su quello che devo fare». A seguirlo nel suo percorso i suoi familiari».

«Vorrei ringraziare mio padre e mia madre che mi hanno spinto in questo campo, mi hanno aiutato e accompagnato. Tuttora lo stanno facendo». Leonardo ha un grande sogno. «Da grande vorrei continuare questa strada perché per me è importantissimo e spero di diventare uno dei più bravi doppiatori».

Il consiglio poi a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere il suo stesso percorso. «Consiglio di leggere tanto, ad alta voce. Prendete un libro e iniziatelo a leggerlo ad alta voce e appassionatevi alla lettura, immedesimatevi nel libro perché è quello che conta per diventare un doppiatore. Poi, ovviamente bisogna imparare la dizione, l'articolazione. Ma, lo ribadisco, è importante a leggere un libro a voce alta e soprattutto fare molto teatro e recitazione, perché il doppiatore non è nientedimeno che un attore vocale».