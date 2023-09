Impara l'arte e mettila da parte. Un detto che calza a pennello a "Chef in tacco 12", la frusinate Emanuela Crescenzi. Da quel profumo di pizza e pane appena sfornati, da quei ragù preparati per il pranzo della domenica, da quegli impasti che sembravano essere un gioco insieme ai nonni, alla consapevolezza che quelle ore della sua infanzia trascorse con i suoi cari sono stati il punto di partenza di una passione che l'ha portata ad essere la regina del peperoncino. È cresciuta a base di peperoncino, la sua famiglia lo usava molto. Abbiamo contattato Emanuela, da poco rientrata da Venezia, ospite dell'evento della Dogale Confraternita del baccalà mantecato, dove ha presentato i cioccolatini a base di oliva.

Tra una chiacchierata e l'altra, ci siamo fatti inviare qualche foto degli ultimi eventi e il suo curriculum. È più lungo di una qualsiasi ricetta ricca di ingredienti, perché lei, "Chef in tacco 12", di strada ne ha fatta tanta. Dieci anni di impegno, studio e determinazione, hanno sfornato uno chef che porta in alto la Ciociaria. In molte parti del mondo. A dimostrazione anche l'ultimo incarico ricevuto. Crescenzi è ambasciatrice del peperoncino nel mondo. «Incarico che mi è stato conferito il 10 settembre scorso, durante il trentunesimo festival del peperoncino a Diamante, in Calabria, dal presidente dell'accademia prof. Enzo Monaco» ci racconta Crescenzi. Incarico che si aggiunge a quelli di membro e chef ufficiale dell'accademia italiana del peperoncino dal 2017, maestro accademico dell'accademia italiana del peperoncino dal 2020, membro e chef ufficiale dell'accademia delle 5t dal 2018, membro e chef ufficiale della WCA world chilli alliance accademia mondiale del peperoncino. Una passione, la sua, che l'ha portata ad abbinare il peperoncino a tutte le portate, dall'antipasto al dolce. Crescenzi ha scritto anche due libri e portato il suo contributo in altrettante pubblicazioni con l'accademia del peperoncino e l'accademia delle 5t.

«Negli ultimi dieci anni ho potuto conoscere e apprezzare una vasta gamma di peperoncini che, se ben dosati e accompagnati da ingredienti che ne esaltino le virtù, riescono a conferire a un piatto semplice delle note di modernità pur conservandone la tradizionalità. Considero il peperoncino un vero e proprio alimento con mille proprietà nutritive, che va abbinato con cura a ogni piatto». Uno studio continuo per "Chef in tacco 12", anche per dare la giusta e puntuale consulenza a quanti si rivolgono a lei. «È fondamentale aggiornarsi perché ci sono sempre nuovi peperoncini e vanno assaggiati, studiati, abbinati. Ogni piatto vuole il suo peperoncino».

In questi dieci anni non sono mancati gli attestati e premi che hanno ripagato le giornate di sacrifici e impegni. Numerosi anche gli eventi in cui è stata ospite. Il suo taccuino è pieno anche delle date dei prossimi appuntamenti. «Il 14 ottobre sarò nella giuria del campionato nazionale di salumi a Bologna. con l'accademia 5t, mentre il 18 novembre all'evento internazionale a Bolzano dello stocco e del baccalà norvegese». Crescenzi è pronta a portare sempre più in alto la sua terra, e sicuramente con il suo tacco 12 e la sua cucina "piccante" farà ancora tanta strada e prenderà per la gola tutti i buongustai.