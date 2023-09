Mattatore del terzetto di Porta Montana è stato Massimo Paris con 3 centri su 3 nella Giostra dell'anello edizione 2023. Benissimo anche Damiana Boccacci con 2 centri e Simone Ceccarelli idem, 2 centri. Al secondo posto Porta S.Agata: 3 centri per Podagrosi, 2 per Boccanelli e 1 per Riggi. Terza Porta S.Francesco: 2 Coppotelli, 1 Piccirilli, 1 Bondatti. Quarta Porta Sanguinaria: Picchi 1 centro, Zaccari 1, Cellitti 0. Migliaia di appassionati ieri pomeriggio a Ferentino hanno seguito le gesta dei 12 cavalieri nel corso del Vascello trasformato in arena e alla fine applausi per tutti. Particolarmente applaudita Damiana Boccacci unica donna in sella ai purosangue. I vincitori sono stati premiati dal sindaco Piergianni Fiorletta e dal presidente della Pro loco Luciano Fiorini. Giudice di gara Tommaso Alteri, speaker Oreste Datti. Paris, Boccacci e Ceccarelli hanno portato a casa il gonfalone di San Celestino e un cavallino d'argento per ognuno. Tanti applausi e tifo da stadio.