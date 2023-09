La cepranese Claudia Corsetti ha vinto la fascia "Lady cinema miss simpatia" al concorso nazionale per aspiranti attrici "Ragazza cinema Ok - Una nuova attrice per il cinema italiano", che si è svolto lo scorso 2 settembre a Cinecittà World.

L'evento, giunto alla 37ª edizione, è stato organizzato dai fratelli Dino e Massimo Civale, con la regia di Massimo Civale. Ospiti della finale nazionale, condotta da Simona Daversa e Antonio Zequila, gli Abba The Best, Sabrina Fardello, Krassym, l'ambasciatrice dell'Unicef Alessia Cotta Ramusino. Tra le madrine della manifestazione Marcia Sedoc e Rosa Miranda.

Claudia Corsetti si è dovuta confrontare con altre 29 finaliste, riuscendo a strappare la contesissima fascia di miss simpatia. Un risultato straordinario che riempie di orgoglio Ceprano e di gioia Claudia e i suoi familiari. Si tratta del primo concorso del genere cui la Corsetti partecipa, un esordio davvero entusiasmante. La cepranese, amante del cinema e della fotografia, molto social, ha partecipato al concorso quasi per caso, è arrivata in finale ed ha conquistato la fascia. Come immersa in un sogno, ha vissuto una fantastica esperienza culminata col successo.

La vicenda di Claudia Corsetti testimonia che bisogna perseguire i propri sogni e le proprie aspirazioni, in questo caso la passione per il cinema, l'arte e lo spettacolo, una determinazione che ha condotto la cepranese in questo straordinario percorso suggellato da quello che tutti sperano essere il primo di una serie di successi. Il talento che le è stato riconosciuto da una giuria di esperti del settore le consegna un ulteriore sogno da perseguire.