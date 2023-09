al 23 al 27 agosto, si è tenuto in Svizzera, a Ginevra, il World Dog Show 2023 dove sono stati proclamati campioni del mondo i migliori esemplari di ogni razza canina. L'allevatore ciociaro Federico Pallisco di Villa Latina, titolare dell'affisso Enci "Del Colle di Tillo", da anni seleziona ed alleva segugi francesi Ariègeois per la caccia al cinghiale che si sono distinti al WDS 2023: Elia, Virgola, Joker del Colle di Tillo, Maria del Colle di Tillo.

"Un'esperienza unica che porterò sempre con me. Considerata l'agguerritissima concorrenza si portano a casa tutti e quattro i titoli mondiali.

Ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre e la mia Handler di fiducia Maria Scoscia di Assisi che con professionalità mi ha seguito costantemente in questo percorso ed ha presentato parte dei miei esemplari".

Federico Pallisco si era già distinto in passato vincendo nel 2021 per ben due volte il titolo di "campione d'Italia" mute su cinghiale cat. A, sia FIDASC che del Club Bleu de Gascogne. Nel corso degli anni ha ottenuto importanti risultati sia in prove di lavoro sia in esposizioni nazionali ed internazionali, proclamando diversi soggetti "campioni sociali" e "campioni italiani di bellezza".