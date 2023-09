Musica, arte, divertimento. Un mix perfetto per uno spettacolo senza precedenti. Grande successo per la seconda edizione del Liri Summer Festival, la prima con ingresso a pagamento, che ha riempito piazza Santissima Triade a Isola del Liri per dodici ore no stop di musica elettronica. Un cast artistico stellare a calcare il palco, con cinque dj e producer internazionali, e una selezione dei migliori dj che dominano la scena locale hanno fatto saltare e divertire le oltre 2.500 persone presenti.

E che palco. Ventisette metri di luci e ledwall per uno show nello show, con effetti speciali che hanno lasciato tutti a bocca aperta e regalato non poche emozioni al pubblico. Il festival, organizzato dalla ToMusic e fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Isola del Liri, che ha patrocinato l'evento, e supportato da diversi sponsor, ha trasformato la città in un' isola della musica fino a notte inoltrata.

In consolle i Djs From Mars, il duo di producer attualmente tra i più famosi e richiesti a livello internazionale, che vantano oltre 250 milioni di global stream, e poi Klingande, il pluripremiato autore di grandi successi a livello monidale, come Jubel, Riva, Pumped up. E ancora Michael Feiner, il musicista, produttore e dj svedese, che ha magistralmente fuso il classico delle sonorità del sax con la musica elettronica. Altri pezzi da novanta, anzi da anni Novanta, Marvin & Prezioso, gli originali autori brani e remix che hanno fatto la storia della musica dance, che hanno portato sul palco uno spettacolo con animazione a tema e mascotte. Infine Ludovica Pagani, dj, modella e influencer da oltre tre milioni e mezzo di follower. Questi i grandi nomi che hanno infiammato il pubblico, accompagnati dalla inconfondibile voce della top vocalist Chiara Castaldi.

E tra un concerto e l'altro spettacoli d'arte, show dace, con l'istrionico corpo di ballo "Gaston Boat", installazioni e performance di visual e videomapping sugli edifici, curate dalla "Visual Circus Division". All'interno dell'area erano presenti stand drink & food, allestiti grazie ai partner ufficiali del festival "Red Bull, Heineken, Bombay", con food truck che hanno offerto cibi da tutto il mondo, da pizza e hamburger, allo gnocco fritto emiliano fino alla cucina asiatica. Soddisfatti e molto contenti gli organizzatori dell'evento, che già hanno piani per il prossimo anno, «per far crescere sempre più il festival che – dicono – ha davvero superato le aspettative».

Entusiasti anche gli artisti internazionali che hanno animato la serata, che, colpiti da uno show che non ha niente da invidiare a quelli dei più grandi festival internazionali, hanno fatto sapere agli organizzatori di essere impazienti di tornare a Isola del Liri.