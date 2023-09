Grande successo per la prima tappa di "Musica, danza e moda" in cui piccoli mister e miss hanno calcato la passerella del Piccolo Lido di Terracina. L'evento è stato organizzato dall'associazione Live music eventi e presentato dal director Fabio Fax. Hanno sfilato bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, in abito casual, elegante e in costume da bagno. I piccoli modelli sono stati divisi nelle categorie "bambino", "bambina", "ragazzo" e "ragazza". Assegnate le fasce di miss eleganza, miss sorriso e miss e mister lido. La serata è stata animata da ospiti d'eccezione, come il cantante Mario Vattese, gli allievi della maestra di canto Marta Mastracco, il "Califfo ciociaro" Oreste Datti, per chiudere a passo di danza con l'esibizione degli allievi della scuola di ballo Nik Dance. Soddisfatti gli organizzatori che ringraziano la padrona di casa del Piccolo Lido, la signora Roberta, il service Vale music eventi e il responsabile dello staff tecnico Simone Campioni e danno appuntamento all'anno prossimo per la seconda edizione.