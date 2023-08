Sabato prossimo l'iniziativa "Incontro con l'autore", organizzata dal Comune in collaborazione con la biblioteca comunale. Nel chiostro del Palazzo comunale, avrà luogo la presentazione del libro "La ragazza del bosco: la verità oltre l'inganno - Il caso Serena Mollicone".

L'evento vedrà la partecipazione delle autrici Roberta Bruzzone e Federica Nardoni che saranno intervistate dal giornalista Maurizio Patrizi.

Il sindaco Enzo Perciballi ha espresso entusiasmo per questa occasione unica: «Siamo onorati di ospitare la presentazione di un libro così significativo. Questa iniziativa non solo promuove la cultura e lo stimolo alla lettura ma ci offre anche l'opportunità di riflettere su vicende che hanno lasciato un segno profondo nella nostra memoria collettiva».

L'assessore alla Cultura Annamaria Fratarcangeli ha aggiunto: «Ringraziamo le autrici Roberta Bruzzone e Federica Nardoni per aver scelto Boville Ernica come palcoscenico per presentare il loro libro. Questo incontro ci offrirà l'opportunità di esplorare in modo approfondito la vicenda di Serena Mollicone, una triste storia di cronaca nera che ha catturato l'attenzione di tanti nel corso degli anni».

Il libro "La Ragazza del Bosco: La verità oltre l'inganno - Il caso Serena Mollicone" è molto più di una semplice cronaca di un crimine. È una ricognizione accurata e meticolosa dell'oscuro caso di Serena Mollicone, la ragazza di Arce scomparsa nel 2001. Le autrici, Roberta Bruzzone e Federica Nardoni, si addentrano nelle pieghe della storia, esaminando in dettaglio l'indagine, il processo giudiziario e le complessità dell'opera di scoperta della verità.

Attraverso uno stile chiaro e coinvolgente, il libro rivela i misteri, le bugie e le omissioni che hanno circondato la vicenda, gettando luce su una delle pagine più oscure della cronaca giudiziaria italiana. La ricostruzione si snoda tra i tanti dettagli che hanno caratterizzato il caso, offrendo al lettore una visione completa e articolata degli eventi.L'opera rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'analisi criminologica e legale di una storia complessa e appassionante. Gli autori hanno dedicato anni di ricerca e studio a questa indagine, riuscendo a gettare nuova luce su un caso che ha suscitato scalpore e interrogativi per oltre vent'anni. L'evento è aperto al pubblico e offre un'opportunità per interagire direttamente con le autrici. Sarà possibile acquistare copie del libro.