Può un'arma diventare un oggetto utile e persino artistico? Franco Valente, abile creatore di coltelli di Isola del Liri, cercherà di rispondere a questa domanda per i lettori di Ciociaria Oggi.

Quando ha cominciato a familiarizzare con i coltelli?

«Ho avuto un'infanzia serena, "di paese", vissuta con tanti altri ragazzi senza discriminazioni ed esclusioni, tra scuola, partite di pallone e tutti quei giochi collettivi di qualche tempo fa. Mi piaceva tanto stare all'aria aperta, costruire capanne nei luoghi più impensati, fionde, fucili a elastico, balestre con bacchette d'ombrelli, cerbottane. Ero un piccolo selvaggio!».

Poi l'incontro con la musica…

«Incoraggiato dai miei genitori ho iniziato le prime lezioni di musica a dodici anni, suonavo il pianoforte. Avevo tante ambizioni. Nacque così, nel 1975 circa, il primo gruppo musicale, "Totem e Tabù". Facevamo tanta sperimentazione, ispirandoci al misticismo dei "Popol Vuh" e al rock psichedelico della "Third Ear Band". Da lì il passo verso il blues fu breve e nacque così, nei primissimi anni 80, quel gruppo che ancora oggi esiste e si esibisce con successo nelle piazze italiane: "The Crackers". Ma la mia idea di libertà mi spingeva ineluttabilmente verso un genere meno "regolato", il jazz...».

Anche il jazz, poi, ha ceduto il posto a una nuova passione…

«E sì, ho scoperto che anche in questo genere musicale incombevano regole, gli accenti, la dinamica, il timbro… e così mi sono innamorato della fotografia. Sono stato un fotografo professionista per trent'anni».

Ma anche la fotografia…

«Ebbene sì, anche la fotografia mi "stava stretta", sebbene i miei diversificati interessi nel settore. Con l'avvento del digitale sempre più persone si dilettavano in questa forma espressiva, la figura di quello stregone che produceva immagini da un pezzetto di celluloide veniva sminuita, ci si accontentava di "come fare da sé" senza curarsi di tutti gli altri elementi che componevano un'immagine. Non potendo vivere con la mia attività, ho aperto un impianto di autolavaggio automatico a gettoni, accantonando la fotografia. E, da appassionato della vita all'aria aperta, ho cominciato nel tempo libero a costruire coltelli personalizzati».

Una passione chiamata con un anglicismo…

«Bushcraft! Non è altro che la capacità di vivere in un ambiente naturale, costruendo, per esempio, un rifugio, oppure cercando abilmente cibo e acqua. In questo contesto il coltello assume un'importanza determinante. E determinante per l'uso che se ne farà dopo diventa anche la personalizzazione. Purtroppo si vede spesso, nei video realizzati "nel giardino di casa", scambiare il coltello per un'ascia: sfido chiunque frequenti per qualche giorno un folto bosco a privarsi di un coltello rovinandolo per averlo scambiato per un'accetta!».

Quali materiali usa per la sua produzione?

«Forgio principalmente acciai bassolegati al carbonio e, dopo una certosina lavorazione, doto le lame di un manico, per il quale sono sempre alla ricerca di materiali "nostri", legni locali, recuperati nelle fabbriche dismesse o in casolari diroccati e, comunque, riciclati, per ridare loro una vita».

Quali sono i coltelli più pregiati?

«Il vero pregio di un coltello spesso non è nell'estetica ma nell'adeguatezza all'uso che se ne vuole fare, insieme al rispetto della tradizione alla quale il disegno fa riferimento, specialmente nel caso dei coltelli storici o regionali».

Qual è la differenza tra un coltello artigianale e uno industriale?

«La produzione industriale mira ad abbassare i costi nonché alla replica esatta del prodotto, cosa che ha una sua valenza, il prodotto artigianale è spesso unico e irripetibile, creato con cura e maestria, possiede doti e caratteristiche specifiche e personalizzate. Non creo coltelli da "vetrina", i miei coltelli nascono per essere utilizzati nel campeggio, nella vita all'aria aperta, nel trekking, nei viaggi avventurosi, nella caccia o, talora, per semplice collezionismo».

Qual è la differenza tra coltello e pugnale?

«Il pugnale è un'arma propria, atta ad offendere, spesso caratterizzato da un doppio filo, il coltello è un utensile con affilatura solo da un lato della lama».

Che dice la legge a proposito del porto di coltelli?

«Il coltello è sempre soggetto a giustificato motivo, sia nel caso del porto che del trasporto. Tale valutazione, secondo il legislatore, è a discrezione dell'ufficiale di pubblica sicurezza che procede al controllo».

Ha un desiderio ancora non soddisfatto?

«Sì, in un prossimo futuro desidero fortemente coniugare le mie tre forti passioni, fotografia, musica e vita all'aria aperta».

Prima di salutare, ci mostra alcuni esemplari delle sue ultime creazioni: sembrano sculture contemporanee, che alternano lame brunite in stile post industriale (Isola del Liri insegna) a manici il cui legno sembra essere riportato miracolosamente a piuma…