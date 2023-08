Difficile offrire ai lettori di Ciociaria Oggi una conoscenza approfondita di un personaggio così versatile. Organizzatrice di eventi, responsabile di associazioni culturali, presentatrice, esponente politica, scrittrice, disegnatrice (anche se non gradisce farlo sapere e comunque… resti tra noi!), docente, avvocato, madre e, forse nel frattempo, a fine intervista, anche qualcos'altro. Preferiamo, però, che Debora Bovenga, di Isola del Liri, ci risponda in qualità di cittadina amante della terra.

Quali sono le risorse che caratterizzano Isola del Liri?

«L'acqua è la risorsa regina, preziosa ed elegante connotazione identitaria di un magnifico paesaggio. In passato le cascate isolane sono state ispirazione per artisti di tutta Europa, hanno favorito in modo determinante l'industrializzazione e oggi, insieme a uno straordinario patrimonio culturale materiale e immateriale, come il Castello Boncompagni Viscogliosi che guarda dall'alto vicoli, chiese e fabbriche, continuano a rappresentare un'imprescindibile condizione di sviluppo».

Come pensa, anche da consigliere comunale, di ricreare un ambiente economicamente fertile per la sua città che ha conosciuto in passato gloria e benessere?

«Credo nel ruolo strategico del Terzo Settore, che sta svolgendo la propria funzione in modo egregio, spesso colmando le carenze di sistema. Tuttavia, progetti e passione sono insufficienti se manca una politica culturale capace di valorizzare e promuovere il territorio in modo adeguato. La nostra provincia ha un patrimonio eccezionale e finalmente si sta impegnando a non trattare più la cultura come "Cenerentola", perché è bellezza necessaria, la sola in grado di offrire strumenti efficaci per risolvere i problemi».

Quali potrebbero essere le iniziative culturali da inserire in una ipotetica agenda comunale per lanciare un segnale pubblico e sociale efficace?

«Occorre puntare su iniziative che esaltino l'unicità della città, andando oltre la logica scontata dei festeggiamenti di piazza, che pure vanno preservati. Pertanto inserirei in agenda la celebrazione istituzionale e annuale della "Giornata mondiale dell'acqua". Anche la celebrazione della "Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore", considerata la tradizione cartaria e tipografica isolana, dovrebbe avere un posto privilegiato in calendario ed essere il fulcro di una settimana letteraria, magari da intitolare a Maria Antonietta Macciocchi (scrittrice, giornalista, deputata italiana ed europea isolana deceduta nel 2007, ndr). Immagino almeno un paio di progetti innovativi in ambito teatrale e, per quanto concerne la musica, favorirei il ritorno del Premio assoluto "Ing. Angelo Viscogliosi" e le "Giornate della Scienza e delle Stelle" da dedicare al padre dell'antropologia italiana, Giustiniano Nicolucci, e all'astronomo Federico Zuccari, fondatore e primo direttore dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte, ambedue isolani doc. Inoltre potenzierei il calendario sportivo-culturale, tutelando importanti appuntamenti della tradizione podistica regionale e nazionale come la gara notturna "Cascatalonga" o "EcoUltraMarathon – Scorrendo con il Liri", sessantacinque chilometri con partenza da Cappadocia e arrivo a Isola del Liri innanzi alla cascata».

In base alla sua esperienza, quali potrebbero essere i punti di forza strutturali della sua città che potrebbero creare un trend virtuoso per il turismo?

«Un primo punto di forza è rappresentato dall'ingente patrimonio archeologico industriale che consentirebbe di aderire a pieno titolo all'ERIH, "European Route of Industrial Heritage", che sta per itinerario europeo del patrimonio industriale, la rete dei più importanti siti di archeologia industriale in Europa. Un altro passo decisivo potrebbe essere l'effettiva realizzazione del Parco letterario intercomunale "Cicerone e la via dell'acqua", insistente sui comuni di Arpino, Sora, Isola del Liri e con attività anche a Posta Fibreno. Finalmente l'associazione "Scorrendo con il Liri", insieme alla società Euromedia, ha persuaso i Comuni coinvolti della bontà di un progetto innovativo, che prevede l'uso della realtà virtuale immersiva per la descrizione storico-ambientale del territorio, vincendo anche un bando del Ministero della Cultura».

Ci rivela un'esigenza sociale trascurata a Isola?

«Arginare la solitudine. Di solito si pensa agli anziani ma in realtà ci sono tanti giovani soli "dentro", in apparente compagnia tra brindisi e chiassoso stordimento, che non sceglierebbero mai i classici percorsi di sostegno psicologico».

Debora saluta i lettori di Ciociaria Oggi, ma è solo un "arrivederci". Dove? A Isola, ovviamente, l'isola che c'è… Consapevole che non è l'acqua che rende preziosa un'isola, ma è Isola che, con la sua cultura, industriosità e umanità, rende preziosa l'acqua che scorre ineluttabilmente…