Una piazza Aldo Moro nuova al... profumo di colori e coinvolgimento transgenerazionale. Due giorni di musica e divertimento promossi dalla nuova Aps, Generazione Colli che in pochi mesi ha già all'attivo due eventi di successo. Sabato e domenica, la contrada monticiana è stata un tripudio di musica, danza e street art, con una nutrita partecipazione di pubblico alla manifestazione Art in Piazza. Giovani e giovanissimi sul palco, che con le loro esibizioni hanno riempito tutto il punto di ritrovo della contrada.

A fare da filo conduttore, Metamorfosi e i suoi graffiti, che resteranno in maniera permanente nella piazza. Pigmenti accesi e vibrazioni per ogni sfumatura, tutta l'area sarà avvolta da questi quadri murales donati alla comunità. Una lettura diversa di come l'arte, anche quella meno mainstream, possa di fatto raccontare una comunità intera. Rappresentazioni a tratti sognanti, che hanno restituito a Piazza Aldo Moro, bombolette alla mano, un nuovo fascino.

Il lavoro certosino dello street artist, ha fatto da tappeto a tante esibizioni di giovani e giovanissimi. A quelle di Muay Thai a cura di Luigi Chiacchio e della Without limits Rock band tenutesi sabato e domenica al saggio di danza dell'Ars Movendi Full Energy e Disco Estate Dance. A chiudere il fine settimana in festa, caldi fuochi d'artificio su tutta la contrada. La partecipazione nutrita è la testimonianza di come la quota giovane può fare e dare molto al territorio, con entusiasmo, senso di comunità e aggregazione, lavorando insieme. Questo è l'obiettivo dell'associazione Generazione Colli che come suggerisce il nome, punta a muoversi attivamente e fattivamente per contribuire alla vita sociale del posto che li ha visti crescere, mettendoci la faccia e colorandosi le mani.