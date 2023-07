Un gruppo di ragazzi ciociari si incontra casualmente, attraversa insieme le strisce pedonali di una strada molto lunga, che presenta un approdo invitante, una popolarità auspicabile, un successo clamoroso. Gli "Hype" salgono sul palcoscenico di Zapping per i lettori di Ciociaria Oggi.

Perché "Hype"?

«Il termine significa letteralmente "trepidante attesa", quella che si prova prima di un grande evento, e questa sarebbe la sensazione che vorremmo trasmettere a chi ascolta la nostra musica. È bello quel momento, che spesso dura anche ore se non giorni, in cui si pregusta il piacere che verrà…».

Quando nasce il vostro gruppo?

«La band nasce nel 2016, inizialmente come gruppo strumentale, composta da batteria, chitarra e basso. Il nostro incontro è avvenuto per caso, quando ci siamo conosciuti in un saggio di una scuola privata di musica. Quell'evento è stato di rara bellezza, perché ognuno ha apprezzato le qualità musicali dell'altro, pur non conoscendoci. Non succede spesso, in un ambiente così competitivo, di accettare il valore del concorrente. Successivamente si sono uniti al gruppo altri due elementi».

A questo punto… potreste presentarvi ai lettori di Ciociaria Oggi?

«Federico Pizzutelli, pianista/tastierista, ventunenne, nato a Frosinone, studente in un primo momento di organo e pianoforte classico, ora frequenta il corso di pianoforte jazz al conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. Edoardo Oren Alonzi, chitarrista solista, ventitreenne, nato a Sora, studente di corsi privati per quasi dieci anni con approfondimento e perfezionamento nella chitarra classica ed elettrica. Stefano Tozzi, batterista, ventenne, nato ad Alatri, formatosi privatamente, attualmente frequenta batteria jazz al "Siena Jazz University". Francesco Campagiorni, bassista, ventiquattrenne, nato a Frosinone, studia basso jazz al conservatorio "Refice" di Frosinone. Matteo Dell'Unto, cantante e secondo chitarrista, venticinquenne, nato a Frosinone, scrive musica da più di dieci anni e, dopo un'esperienza a Londra di quattro anni, è di nuovo a Frosinone dove frequenta il corso di tecnico del suono al "Refice" di Frosinone».

Come definireste la vostra musica?

«Le prime influenze sono derivate da complessi come "Jeff Beck Trio" e "Aristocrats", per citarne due. Successivamente, sviluppando nuove idee, il nostro genere ha virato sul filone alternative rock con delle influenze più progressive, tipiche di gruppi moderni come "Porcupine Tree" e "Radiohead"».

Come intendete promuovere la vostra musica e la vostra immagine?

«Indubbiamente con i media attuali le due attività procedono di pari passo. Siamo presenti con il nostro profilo su tutti i social principali quali Instagram (come hype.band) e Facebook (come HYPE BAND). Periodicamente pubblichiamo i nostri inediti su tutte le maggiori piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, ecc.)».

Pur giovanissimi già avete conseguito dei successi…

«Se proprio dobbiamo rispondere… abbiamo vinto il "Music Under the Rock" 2017, la terza edizione del "Castel Rock", la dodicesima edizione del "Murata Street Sound Festival", il concorso "Game of Bands", tenutosi alle Officine Utopia, tutti con brani originali. Successivamente, il gruppo ha raggiunto la finale regionale della trentunesima edizione del "San Remo Rock", aggiudicandosi il Premio Siae per le migliori composizioni, e il primo posto nel contest "Lazio Sound", curato dalla Regione Lazio. Di particolare prestigio è stata poi l'apertura del concerto de "Le Orme" al Parco Auditorium della Musica lo scorso aprile».

Qual è il panorama musicale per i giovani gruppi in Ciociaria?

«Purtroppo per tutti i giovani gruppi come il nostro è davvero difficile emergere in Ciociaria, poiché i locali adibiti alla musica dal vivo diminuiscono ogni anno con conseguente graduale calo del pubblico appassionato».

È in cantiere un nuovo disco?

«Dopo i due dischi strumentali ("Confusion", Valle Giovanni Edizioni Musicali, 2018 ed "Evolve", CNI, 2021) stiamo scrivendo da un anno e mezzo un nuovo ep e, prima del suo rilascio ufficiale, stiamo registrando e pubblicando autonomamente i singoli che lo comporranno».

Qual è il vostro sogno più… irraggiungibile?

«Inutile nascondersi dietro un fiammifero, ci piacerebbe esibirci sui palcoscenici più importanti del mondo per far arrivare la nostra musica al pubblico più vasto possibile».

Ed è ciò che augura loro anche Ciociaria Oggi, di portare professionalmente sempre più in alto le note dei loro pentagrammi e conquistare, con l'eleganza del loro rock, tantissimi fan in tutto il mondo.