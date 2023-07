Prosegue incessante il poliedrico calendario di concerti promosso in tutta Italia e in quasi trenta Paesi del mondo dal Comitato nazionale italiano musica (Cidim), tra i soci dell'Associazione italiana attività musicali (Aiam).

Nel 2022 sono stati 281 gli eventi realizzati e al 30 giugno 2023 sono già 140 gli spettacoli che si sono tenuti. A salire sui palcoscenici di tutto il mondo sono per lo più giovani talenti italiani di musica classica, selezionati tramite concorsi o perché si sono distinti per bravura o precocità nell'uso del proprio strumento. A loro si aggiungono artisti già affermati, quasi tutti esperti jazzisti.

Il calendario dei concerti si snoda attraverso tre progetti che il Cidim sta portando avanti da alcuni anni nella sua intensa attività di promozione, sostenendo lo sviluppo della musica colta, classica e contemporanea nel nostro Paese e all'estero.

Suono Italiano è un progetto che intende valorizzare la peculiarità e l'originalità di una visione del mondo della musica che include la tradizione e la rinnova con gli stimoli e la creatività delle nuove generazioni. Il progetto include un accordo, nato nel 2015 con lo Stato della Città del Vaticano dove in estate andranno in scena altri due concerti. Quelli realizzati finora sono stati 180. Scenario insostituibile e arena d'eccezione per circa 500 musicisti che si sono presentati al pubblico ottenendo sempre grande successo. Ad esibirsi il 21 luglio e il 4 agosto presso lo Stato della Città del Vaticano il Conservatorio Statale di Musica di Novara e il Conservatorio Statale di Musica di Cremona. Inoltre il pianista Benedetto Lupo, vero e proprio punto di riferimento nel suo settore, sarà protagonista di due concerti ad Osaka in Giappone il 21 e il 22 luglio.

Suono Italiano Jazz session comprende invece i concerti dedicati al Jazz con la presenza dei migliori musicisti italiani affermati in campo internazionale affiancati da giovanissimi interpreti che, nonostante la loro età, vantano già un ricco curriculum. Il Dario Napoli Trio sarà in un breve tour negli Usa (12 agosto a New York, dal 17 al 21 agosto a Chicago). Siciliano di nascita e milanese d'adozione Dario Napoli, insieme alla sua band si esibisce dal vivo da oltre 20 anni, con un repertorio vario e ricco di contaminazioni.

Giovani Talenti italiani nel mondo è il frutto di un accordo tra il Cidim, la Fondazione Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale "Incontri con il Maestro" di Imola che insieme lavorano da oltre due anni per valorizzare i migliori allievi che si formano e si perfezionano presso le due Accademie italiane, favorendo il concreto avvio alla carriera di tanti ragazzi e ragazze. Il calendario prevede, tra l'altro, l'esibizione a Rodi in Grecia il 13 luglio, del giovane chitarrista Matteo Chiodini. Vincitore di numerosi concorsi tra cui il "Diapason d'oro" di Pordenone.

A Canberra e a Sydney in Australia (10 e 11 agosto) ci sarà il duo composto da Emanuela Mosa, violoncello (nel 2018 vince la borsa di studio per violoncello del progetto "Professione Orchestra" istituito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai) Mayaka Nakagawa pianoforte (nel 2014 Primo Premio al Concorso Fazioli online), ad Ankara e a Istanbul in Turchia il concerto della flautista Euridice Pezzotta che si esibirà il 5 e il 7 settembre. Giovane ma già affermata a livello internazionale, ha collaborato con alcune orchestre, fra cui i Piccoli Pomeriggi Musicali di Milano.

"Nato grazie alla splendida intuizione del Barone Francesco Agnello nel 1979, il Cidim oggi con i suoi 44 anni di storia conserva, grazie al sostegno e alla collaborazione del Ministero della Cultura e dei suoi circa 70 soci sparsi in tutta Italia, lo spirito e gli obiettivi inziali, ovvero quelli di mettere in connessione la generazione presente con quella emergente per sostenere la crescita e la carriera degli artisti italiani, soprattutto under 35, favorendo con il tempo un significativo e necessario ricambio generazionale.

Sono le musiche colte quelle a cui ci siamo dedicati e continuiamo a farlo: classica, contemporanea e jazz, portando migliaia di musicisti a suonare nel nostro Paese e in 5 continenti. In tutto non meno di 250 concerti ogni anno. Una mission che all'inizio sembrava quasi impossibile e che invece negli anni ha raggiunto risultati lusinghieri, offrendo anche la possibilità di incidere cd e di confrontarsi in test di livello internazionale. Dalla Danimarca al Giappone, passando per gli Stati Uniti o per l'Australia diamo la possibilità agli artisti di esibirsi in una crescita culturale continua della musica italiana all'estero", spiega Lucio Fumo, Presidente del Cidim dal 2014.