Come da tabella di marcia, sono iniziati i primi di luglio i lavori di realizzazione per il nuovo parco avventura di Prato di Campoli. Un impianto che in poche settimane sarà terminato e verrà messo a disposizione della collettività. Il progetto va così a chiudere un cerchio più ampio circa la vivibilità e fruibilità del pianoro che, come precisato dall'assessore all'ambiente Emanuele Fiorini «puntando ad una emancipazione del pianoro attraverso un percorso turistico più ampio e inclusivo. Il parco avventura infatti si inserirà perfettamente contesto paesaggistico, senza alterarne l'autenticità. A tal proposito le operazioni sono state avviate solo dopo la valutazione di incidenza positiva rilasciata dalla Regione Lazio, sulla base di relazioni e diversi studi di fattibilità. Un progetto di Ingegneria naturalistica, ad impatto zero che vedrà la luce a stretto giro e in breve tempo entrerà in attività per grandi e piccoli. Il parco sarà una risorsa per tutta la comunità di Veroli e non solo. Per questo auspico che il senso civico prevalga: siamo tutti chiamati a tutelare beni collettivi e a salvaguardarli».

Negli ultimi anni, Prato di Campoli ha visto un restyling progressivo con una sistemazione generale per agevolarne la fruibilità. Dettagli che precisa ancora l'assessore ai lavori pubblici Augusto Simonelli «Per il pianoro sono state messe in campo diverse e importanti migliorie, dal ripristino della cartellonistica e dei percorsi naturalistici, così come quello della staccionata, dei pozzi, dei posti auto e della strada di accesso a Susanna. A brevissimo partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di pertinenza comunale. Gli interventi per la realizzazione del Parco avventura sono partiti i primi giorni di luglio e si concluderanno entro la seconda decade di luglio, il tutto senza intaccare minimamente le attività di chi al pianoro si reca per godere del contesto naturalistico a 360 gradi. Un progetto importante, affidato ad un'azienda leader del settore che sarà accessibile già da questa stagione».

Un primo assaggio dunque, a partire dal mese di luglio, grazie al regolamento già approvato, di quello che sarà un servizio permanente e che aumenterà i mesi di fruibilità del pianoro stesso.