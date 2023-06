Un altro prestigioso trofeo per l'allevatore ceccanese Damiano Bruni, che ha trionfato una settimana fa con il suo campione "Ghero Domus Imperium" a Rovigo, dove si è svolta la manifestazione di bellezza canina "Raduno Rottweiler Veneto Winner". Sui 112 cani presentati dagli espositori, il più bello in assoluto è stato proprio "Ghero Domus Imperium", che si è aggiudicato la classe Campione maschi, più il titolo di miglior maschio e miglior soggetto della giornata. Il clamoroso successo di Bruni è stato completato con i due podi conquistati da altre due femmine del noto allevatore: "Xina" , di appena 10 mesi, seconda nella classe Giovanissime femmine, e "Valeria", terza nella classe Giovani femmine.

Per la cronaca, il giudice del contest canino era l'ucraino Igor Dubovenko, esperto di livello internazionale nel mondo dei Rottweiler. Quella di Rovigo, però, non è l'unica affermazione del 2023 per Damiano Bruni. Il 14 è 15 maggio scorsi ad Arezzo, dove si sono disputate l'Europa Cup e Universal Sieger, due gare di livello internazionale, l'allevamento "Domus Imperium" ha portato i suoi Rottweiler sul podio vincendo la classe Campioni maschi e la classe Giovanissime femmine con "Ghero" e "Xina". Inoltre, nella stessa classe Giovanissime femmine ha piazzato seconda e terza in classifica "Xamira" e Valeria". Tra l'altro, il 2022 si era concluso per Damiano con una straordinaria vittoria al Campionato mondiale di Rottweiler, dove è risultato il miglior gruppo di allevamento nel mondo, presentando quattro esemplari nati e allevati a Ceccano, oltre al titolo di miglior gruppo di riproduzione, conquistato dal famoso "Ghero".