Tutti pazzi per il burraco a San Giorgio a Liri. Con grande soddisfazione del presidente dell'associazione di promozione sociale il centro anziani "Il Drago", Biagio Castelli. Sul podio tutti i gradini si sono colorati di "rosa". Ad aggiudicarsi il primo posto della terza edizione del torneo di burraco sono state infatti le signore Antonietta e Maria, che sono state premiate dal sindaco di San Giorgio, Francesco Lavalle.

Secondo posto ugualmente al femminile: il presidente Castelli in persona ha premiato le signore Fortunata e Maria. E ancora due donne hanno guadagnato il terzo posto: le signore Luana e Patrizia sono state premiate dal vice presidente del centro anziani, Carmine Migliorelli. L'aps "Il Drago" è una realtà vivace nel tessuto sociale di San Giorgio, impegnata a promuovere relazioni interpersonali tra persone anziane attraverso attività senza scopo di lucro.

Nell'ambito del centro, inoltre, si organizzano gite sociali, soggiorni estivi presso località marine e montane e termali, attività ludico motorie, escursioni socio – culturali, feste da ballo e concerti musicali. Domani gli iscritti del centro anziani inizieranno le cure termali presso lo stabilimento "Vescine" di Suio: per dodici giorni potranno usufruire dei benefici delle acque termali. Il percorso si concluderà il quattro luglio con un pranzo finale. In occasione della festa del Corpus Domini, guidati sempre dal presidente Castelli, sono stati in visita all'infiorata di Genzano. Quanto al burraco, l'obiettivo è quello di organizzare presto un torneo intercomunale che coinvolga i centri diurni per anziani dei paesi limitrofi. Sono infine aperte le iscrizioni al corso di informatica nell'ambito del progetto regionale "Ali d'argento", per imparare ad utilizzare al meglio pc e cellulare, con una lezione dedicata a come difendersi dalle truffe on line.