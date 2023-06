Autore di composizioni ricercate, Lorenzo Cellupica, musicista di Isola del Liri, si sottopone volentieri a qualche domanda per i lettori di Ciociaria Oggi.

Come si è sviluppata la sua formazione musicale?

«Ho cominciato a studiare il pianoforte a otto anni all'Accademia Musicale Isolana di Isola del Liri, per poi proseguire con insegnanti privati e approdare infine al corso di "pianoforte jazz" al conservatorio di Frosinone. Parallelamente a questo tipo di percorso, mi sono sempre divertito a studiare, comporre e suonare per conto mio, cercando di rielaborare e personalizzare le mie ispirazioni musicali».

Qual è il suo genere musicale?

«Non credo di averne uno prediletto, ce ne sono molti che mi trasmettono diverse emozioni e sensazioni, per cui in genere ascolto quello di cui ho bisogno al momento. Mi piace ovviamente il jazz di Keith Jarrett, Herbie Hancock, Dexter Gordon, Charlie Mingus, per esempio, ma anche la musica classica, l'hard rock, il rock'n roll, il pop, il progressive, il folk».

Ci parli dei dischi prodotti...

«Ho pubblicato due dischi con un quartetto strumentale chiamato Möbius Strip, di cui sono anche il principale compositore. Il primo, dal titolo "Möbius Strip", per l'appunto, è stato pubblicato nel 2017 dalla francese Musea Records, mentre "Time Lag", nel 2021, dall'AltrOck Records. Il mio ultimo album è "In a Haunted House", pubblicato nel 2023 dalla Ma.Ra.Cash Records, ed è tutto in piano solo».

E il suo gruppo?

«Con i Möbius Strip abbiamo provato a unire le influenze e a produrre qualcosa che, in qualche modo, sintetizzasse le nostre esperienze. In particolare, abbiamo utilizzato delle strutture, in parte derivanti dal progressive anni 70, sulle quali sviluppare un linguaggio e un sound più vicini al jazz e alla fusion. Abbiamo cercato di realizzare una musica che, seppur interessata all'aspetto improvvisativo ed estemporaneo tipico del jazz, evidenziasse la parte compositiva più strutturale, con l'accortezza di adottare soluzioni favorevoli all'ascolto anche da parte dei meno avvezzi a questo genere».

La laurea in ingegneria energetica è un'opportunità di lavoro o è stato un diversivo distraente dalla musica?

«Durante il periodo dell'università non facevo che pensare alla musica, per cui a un certo punto ho deciso di completare il percorso e laurearmi in ingegneria, ma con il proposito di iscrivermi al conservatorio subito dopo. Così ho fatto e, affinando le mie conoscenze e aumentando le mie competenze, ho potuto dedicarmi interamente alla musica».

Preferisce l'insegnamento, la composizione o l'esecuzione in pubblico?

«Al momento insegno pianoforte e teoria musicale sia privatamente che all'Accademia Musicale Isolana, la stessa dove ho cominciato a suonare. Non saprei dire quale di queste tre attività preferisca. Mi piace molto insegnare e relazionarmi con allievi di età, interessi e personalità anche molto differenti tra loro. Una cosa che mi intriga molto, nell'insegnamento, è cercare, e a volte superare, quel limite che separa la musica come impegno dalla musica come divertimento. Ecco, quando riesco, insieme all'allievo, a trovare il giusto equilibrio tra le due cose, posso dire di essere stato un buon maestro e di aver raccolto una grande gratificazione. Per quanto riguarda la composizione, la ritengo il modo più consono per esprimermi. Dietro la scrittura musicale c'è lirismo, c'è passione, c'è sofferenza ma, anche, tanta soddisfazione. Non ho problemi a confessare che la composizione ha, su di me, anche un valore terapeutico nei momenti difficili. Momento concettualmente ineludibile successivo alla composizione è l'esecuzione in pubblico. La maggior parte della musica che scrivo è pensata per poterla eseguire io stesso dal vivo, sia che si tratti di piano solo, sia che includa anche un gruppo. Non ho preclusioni nell'eseguire pezzi di altri compositori così come sono contento di "prestare" i miei. Del resto il fine della musica è la diffusione per la fruizione più estesa».

Ha accennato alla musica in generale ma per quanto riguarda la nostra provincia?

«Ci sono diverse possibilità qui in zona per potersi esibire, tuttavia è molto più difficile riuscire a proporre qualcosa di originale. Ci sono ovviamente delle eccezioni, però sarebbe bello avere più opportunità del genere, cosa che potrebbe accadere se ci fosse più interesse, sia da parte degli ascoltatori ma anche dei musicisti, di voler trasmettere qualcosa di più personale e autentico».

Ha un suo sogno professionale nel cassetto?

«Al conservatorio mi è capitato anche di dover scrivere occasionalmente per big band, oltre per quartetto d'archi, quintetto di fiati e altre formazioni, ed è stato bello vedere quelle composizioni eseguite dal vivo. Mi piacerebbe molto poter lavorare più frequentemente in ambito strettamente compositivo».