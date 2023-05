L'associazione "Serotonina Aps" ha presentato venerdì pomeriggio, nella suggestiva cornice del Castello dei Conti, in collaborazione con il Comune e in particolare con il vicesindaco nonchè assessore ai Servizi sociali Federica Aceto, il libro "L'eroico volo di Arturo", Edizioni Dell'Orco. «Il progetto che abbiamo fortemente voluto insieme al vicesindaco - spiega l'associazione - è stato realizzato con una piccola parte dei fondi destinati ai Comuni per le attività estive e invernali. Consiste in una presentazione-laboratorio del libro "L'eroico volo di Arturo", basato su uno dei volumi dedicati alle imprese di grandi italiani, abbinato alla realizzazione di un lavoro a tema con materiali poveri. Il libro è una storia illustrata, ispirata all'impresa aviatoria di Arturo Ferrarin, che nel 1920 volò per la prima volta da Roma a Tokyo, dove venne accolto da una folla festante e da un'intera generazione di bambini giapponesi, che hanno tramandato a figli e nipoti quell'incontro con l'Italia. In proposito, i bambini oltre a conoscere la sua storia e ricostruirne l'impresa grazie alle preziose illustrazioni del libro, hanno realizzato un aeroplanino con colla, pennarelli, mollette e altro».

Quindi, "Serotonina" sottolinea: «Il laboratorio, e la presentazione del volume, rivolto ai bambini tra i 6 e i 12 anni, sono stati curati da Daniele Dell'Orco e Martina Fanfarillo, coadiuvati dai volontari della nostra associazione. Avevamo preventivato 40 bambini, ma abbiamo esaurito i posti». Il vicesindaco Aceto conclude: «Il volume lancia un messaggio importante: da una parte riscoprire le storie di grandi italiani poco conosciuti; dall'altro che i supereroi sono nella nostra quotidianità».