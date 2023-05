Torna un grande evento culturale al Castello dei Conti. Oggi pomeriggio, con inizio alle 17,30, verrà nuovamente illustrata la figura di Donna Egidia da Ceccano, una delle prime donne in Europa a compiere il Cammino di Santiago di Compostela. L'evento è stato organizzato dal delegato alla Cultura Alessio Patriarca, che ha ripreso l'analoga iniziativa del marzo 2019.

Il consigliere ha spiegato così questo appuntamento: «La figura di Donna Egidia unisce significativamente Ceccano e l'Italia con la Spagna, nel segno del Cammino, del pellegrinaggio e della fede. Ed è significativo che queste iniziative siano state accolte formalmente nel programma elettorale dell'Amministrazione Caligiore, in modo da poterle realizzare con grande impegno ed entusiasmo. Con l'avvocato Stefano Gizzi abbiamo lavorato per tre anni alla stesura di una guida delle sale dedicate a Egidia nel Castello dei Conti. Questo bel volume, con alcuni dati inediti, verrà offerto gratuitamente a tutti i presenti. Il sindaco Roberto Caligiore saluterà ufficialmente l'illustre ospite del convegno, il professor Amadeo Martin Cabieses y Rey, illustre studioso spagnolo, che terrà una relazione ufficiale sul Cammino di Santiago. Grazie al meticoloso studio dell'ex assessore Gizzi sentiremo particolari inediti sulla figura di Donna Egidia. Con il mio lavoro grafico e la consulenza storica sempre di Gizzi - conclude Patriarca - presenterò l'ultimo pannello artistico che ho realizzato, come integrazione all'allestimento da me curato nel Castello. Esporremo anche la preziosa reliquia della Porta Santa di Santiago di Compostela, ottenuta dalla Spagna. In questo modo, nel ricordo di Egidia, faremo rivivere in città un angolo di Santiago di Compostela, da far visitare ai pellegrini».