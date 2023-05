Il Liceo Maccari di Frosinone nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento anche quest'anno ha proposto un progetto sull'educazione all'immagine e al cinema dal titolo "FacciAMO il Cinema".

Sette gruppi di studenti coordinati dalle prof.sse Marina Bartolini e Maria Teresa Cecconi hanno realizzato sette cortometraggi su diverse tematiche scelte dagli studenti stessi. Nei giorni scorsi nell'aula magna dell'Istituto i corti sono stati premiati dalla giuria composta da Alessandro Ciotoli e Michela Altobelli Presidente e vicepresidente di Indiegesta e Dieciminutifilmfestival. I vincitori per la categoria di miglior attore e miglior sceneggiatura sono stati gli studenti della quinta A del Liceo Linguistico: Paolo Cefalone, Giulia Bianchi, Eleonora Ceccarelli, Gaia Gargano, Elena J. per il cortometraggio "Un altro giorno" sul tema: giovani e solitudine.

Miglior attrice per Giorgia Genoese della 5A Liceo Linguistico che ha vinto anche insieme a Francesca Palese, 4C Scienze Umane, il premio per la miglior regia con il cortometraggio sull'ambiente "Natural-mente".

Infine per il miglior montaggio hanno vinto gli alunni della 4A Linguistico: Elena Di Stante, Franzeska Mendoza, Irene Conti, con "This is us" un docufilm di interviste agli stessi studenti del Maccari sui loro sogni, le loro paure e i progetti per il futuro. Bravi anche tutti gli altri partecipanti al progetto: Mariastefania Incarnati della 2D Scienze Umane insieme al Emanuela Gallo della 3E e Aliona Noce della 4E indirizzo Economico Sociale hanno realizzato il corto "Pistacchio e Mortadella"; i ragazzi della 4F Economico Sociale Pierluca Fornella, Francesco Edoardi, Damiano Paniccia, Giulio Quattrociocchi, Samuele D'Acquini, Gennaro Migliaccio insieme ad Alessandro De Angelis della 3B Linguistico con il corto "Vite distrutte" su giovani in carcere; Antonio Skredov e Piergiorgio Mauri della 5C insieme a Dario Teodosiev 4C di Scienze Umane con "Vivere"; ed infine Gaia Bracaglia 5A con "In tutti gli attimi c'è un po' di magia". Grazie alla dirigente dell'IIS Turriziani dott.ssa Erminia Gnagni per la disponibilità ad accogliere e favorire la realizzazione di progetti sempre innovativi e creativi. Progetti che aiutano i giovani a formarsi in tutti gli aspetti della cultura e ad avere gli strumenti adeguati per costruire in modo proficuo il proprio futuro.