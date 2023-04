La capacità di chi riesce ad emozionare, a far divertire. La bravura di chi con il proprio talento è riuscito a trasformare le cerimonie dei matrimoni in momenti indimenticabili per gli sposi, per i familiari e per tutti gli invitati. Alex Baris, originario di Esperia, ha fatto della sua bravura e professionalità la sua cifra stilistica. Un risultato apprezzato dalle tante coppie che chiedono la sua presenza per il loro giorno più importante. E i risultati di questa bravura sono stati attestati anche da un riconoscimento speciale. Alex Baris si è aggiudicato il prestigioso "Wedding awards 2023". Un premio concesso alle «imprese del settore wedding più apprezzate e raccomandate dalle coppie durante il 2022».

Un premio che Baris ha ricevuto e che lo hanno reso particolarmente orgoglioso. Un risultato arrivato in concomitanza di un altro importante appuntamento ovvero il lancio del suo ultimo singolo "Petali al vento", un featuring realizzato da Baris insieme con il rapper Calibro 40. Un brano trasmesso sulle radio e che sta spopolando anche sul web collezionando migliaia di visualizzazioni. Un percorso professionale in continua ascesa, una voce apprezzata in tutto il territorio perché, per usare le parole del suo ultimo brano, "io salgo in cima al modo". E Bari ha conquistato la vetta.