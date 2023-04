I Tiromancino scelgono il lago di Canterno e il bosco di Trisulti per il loro nuovo video musicale. Il noto gruppo musicale dei Tiromancino, guidato dal cantautore romano Federico Zampaglione, ha scelto la Ciociaria per girare il videoclip del loro nuovo singolo "Due rose", insieme con la cantante Enula. Il video, visibile su tutte le piattaforme video e anche su www.collepardo.it , è stato girato pochi giorni fa in riva al lago di Canterno e nel bosco della Certosa di Trisulti, come indicato nelle sue note descrittive.