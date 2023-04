Nel corso dell'Ottocento, il compositore verolano Eugenio Bubali fu un talentuoso autore di melodrammi e un geniale innovatore della didattica. Nato nel 1837, apprese i primi insegnamenti dal maestro di cappella Cesare Tabanalli; poi, appena diciannovenne, compose un oratorio dal titolo "Sette parole di nostro signore Gesù Cristo", al quale i suoi concittadini tributarono grande successo. Messo in scena presso la basilica di Santa Salome il venerdì santo del 1856, l'apprezzamento fu tale che una versione per organo e voce venne eseguita per decenni nella stessa chiesa in occasione delle festività pasquali.

Grazie ad una sovvenzione mensile di dodici scudi a titolo di mutuo, riconosciutagli dal municipio di Veroli, Bubali poté trasferirsi a Roma per completare i suoi studi musicali, fino al conseguimento del diploma di "maestro compositore" nel 1861 e di quello di "maestro di cappella" due anni dopo. Sicuramente prese lezioni anche al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, diretto da Saverio Mercadante. Nel 1862, nel pubblico teatro di Veroli, Bubali fece rappresentare con buon successo un'opera semiseria in due atti, "L'ambiziosa delusa", su libretto di Fortunato Mattei. L'anno successivo fu arrestato a Ceccano dalla polizia pontificia, che, perquisendolo, gli aveva trovato addosso la partitura di due inni patriottici dedicati all'Italia e al re Vittorio Emanuele II. L'incidente gli costò due mesi di detenzione nelle carceri di Ceprano e un periodo di ristrettezze cui fece fronte con lezioni private.

Seguirono anni di intenso lavoro. Ammesso all'Accademia dei Quiriti di Roma nel 1864, venne l'anno dopo nominato maestro della Società filarmonica di Ceprano, con la quale si esibì in numerosi concerti nei maggiori centri laziali, Roma inclusa. Scartato nel 1866 per il posto di direttore del concerto armonico di Frosinone, pubblicò a Napoli, presso l'editore Cottrau, una raccolta di dodici pezzi per voce e pianoforte, intitolata "Eco del Lazio" (1868). Nel 1870, su libretto di Augusto Caroselli, scrisse la musica del dramma lirico "Isabella Orsini", che riscosse un clamoroso successo a Velletri (patria del librettista), tanto che si prospettarono rappresentazioni addirittura a Milano.

Dopo la breccia di Porta Pia e la presa di Roma, nel 1872 venne nominato maestro di musica della scuola di Veroli. Tuttavia, l'inimicizia di concittadini, che mal gradivano un maestro dichiaratamente filomonarchico, fecero sì che nel 1894 l'ufficio venisse soppresso. Bubali tornò così a dedicarsi alla composizione e al perfezionamento di un innovativo metodo di insegnamento musicale. Alle sue idee riuscì addirittura ad interessare il ministro della Pubblica Istruzione del tempo, Guido Baccelli, ma la progettata riforma rimase solo sulla carta. Sul finire del secolo, Bubali, libero dagli impegni scolastici, tentò nuove soluzioni compositive, abbandonando gli schemi romantici e aprendosi ad una sperimentazione armonica e melodica di respiro europeo. Oltre a notturni, ballate, inni, marce e opere di polifonia sacra, su versi di Pier Giovanni Salvi compose una "Luisa Valliere", che, pur ricca di pregevoli e originali innovazioni formali, non fu mai rappresentata. Senza rassegnarsi, il compositore ritornò più volte sulla partitura, arricchendola di tante sfumature e dandole un nuovo titolo, "Poema sinfonico", con il quale tradusse in musica le idee che intanto andava elaborando in sede teorica.

Nonostante il naufragio delle sue ambizioni di rivoluzionare la didattica musicale scolastica, nel 1906 aprì in casa propria una scuola privata, le cui lezioni erano impostate secondo il metodo da lui ideato. In ogni caso le sue idee teorico-didattiche vennero spiegate in alcuni manuali, due dei quali di particolare importanza. La prima opera, di carattere più tecnico, è "Breve trattato di contrappunto doppio estratto dalle opere inedite" (Veroli, 1913), in cui spiegò il concetto di contrappunto doppio, capace di generare una metamorfosi armonica, associando le formule della matematica ai principi fondamentali della tecnica di composizione (egli stesso parlava di "metodo scientifico").

Il secondo è la "Grammatica della lingua musicale", pubblicata in Frosinone nel 1902: Bubali era persuaso che la musica avesse un proprio statuto linguistico e, come tale, ben poteva avere una grammatica vera e propria (in particolare consonanza con le idee alcuni riformatori e teorici dell'arte teatrale e delle teorie dei primi cineasti).

Bubali morì probabilmente nel 1926 a Milano nella casa di riposo per musicisti fondata da Giuseppe Verdi, dove si era trasferito a causa dell'età avanzata e della completa cecità da cui era stato colpito. Per saperne di più, si può leggere di M. Stirpe, "L'opera musicale e teorico-didattica di Eugenio Bubali da Veroli", in (a cura di) R. Lefevre e A. Morelli, "Musica e musicisti nel Lazio", Lunario romano XV, Roma 1985, dal quale ho attinto alcune notizie per questa puntata.