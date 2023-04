Un pubblico incantato e partecipe ha affollato nei giorni scorsi la sala parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore a Frosinone, per la presentazione dell'ultima raccolta di poesie di Franco Fiorini, Il tempo del melograno, edito da Caramanica Editore. Un viaggio straordinario, di elevato contenuto culturale e umano, all'insegna degli odori e dei sapori del tempo che sembra si sia fermato tra le foglie tremolanti dell'autunno, quando lievemente o travolte "dalla falce implacabile del vento", cadendo a terra, continuano a regalarci tappeti dalle sfumature ambrate e purpuree. L'autore verolano, pluripremiato a livello nazionale e internazionale, ama definirsi "Cacciatore di Bellezza", infatti, incantevole è stato ascoltare i versi dei suoi componimenti attraverso le voci di Angelica Fiorini e di Rosa De Maio, alternate da quella altisonante del prof. Salvatore Abbruzzese.

Parole e musica che, come i chicchi luminosi e vermigli del melograno, si sgranano una dopo l'altra diventando versi che sanno di terra e di mosto, di aurore e di tramonti, di famiglia e di amicizia, di incontri e di Mistero, nutrendo quello stupore che si fa quotidiano quando si specchia negli occhi dell'amata e si fa accoglienza quando la fede incontra l'amore. E ancora, come il melograno una volta aperto si offre in tutto il suo splendore e diventa, attraverso i grani rubini e lucidi, nutrimento per lo spirito, così la musicalità dell'endecasillabo con cui accuratamente l'autore intaglia i suoi versi, dona all'anima ristoro e riparo.

L'evento è stato presentato da Carla Scaccia, mentre a incorniciare i vari momenti le dita magistrali della pianista Silvia Dello Russo hanno impreziosito un'atmosfera che sapeva di attesa e di sorpresa. Il flauto di Paolo De Maio e la chitarra di Simone Rinaldi hanno allietato la serata. "La canzone del melograno" di Claudio Chieffo, cantata da Angelica Fiorini e suonata dalla chitarrista Maribel Orozco, ha condotto verso la conclusione la platea.