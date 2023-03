Scuola, forze dell'ordine, ambiente e legalità. L'istituto comprensivo Isola del Liri ha aderito all'iniziativa "Un albero per il futuro", promossa dal ministero della transizione ecologica e dal raggruppamento carabinieri biodiversità per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, conoscere i tesori naturali e contrastare il riscaldamento globale. L'iniziativa prevede la distribuzione nelle scuole di tutto il territorio italiano di piante forestali autoctone che gli studenti pianteranno per contribuire con un piccolo gesto per attivare una rivoluzione verde che coinvolga tutti i cittadini nel prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo.

Tra le specie vegetali consegnate c'è anche un albero divenuto simbolo della resistenza civile alle mafie: l'albero del giudice Giovanni Falcone. Domani alle 10, nell'area verde dietro l'istituto Dante Alighieri, le classi prime della scuola media e la II B dell'istituto pianteranno l'albero consegnato dai carabinieri biodiversità del comando di Sora, che contribuirà al grande bosco diffuso che sarà visibile su un'apposita piattaforma web https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ progettata per monitorare la crescita e lo stoccaggio di CO2.