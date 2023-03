"L'orgoglio della città nella bellezza del tuo canto". La città di Isola del Liri omaggia la vincitrice di The Voice Senior, Maria Teresa Reale. Affetto, stima e la fierezza dell'amministrazione comunale di Isola del Liri nei confronti di Maria Teresa Reale, ambasciatrice e testimone della cultura del nostro territorio e della città delle cascate.

«Con la sua straordinaria voce, la sua personalità e la profondità della sua anima è stata vincitrice dell'edizione di quest'anno del programma di Antonella Clerici The Voice Senior. Un legame particolare quello della nostra maestra di canto con Isola del Liri dove da anni porta avanti un lavoro di grande pregio e valore per la diffusione della cultura e delle arti ed in particolare della musica e del canto», ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini che le ha consegnato una targa di ringraziamento.

«Indimenticabile il concerto dello scorso anno al termine della Masterclass "Voce del verbo cantare", con l'esibizione canora delle allieve dell'Accademia di Grazia Di Michele e dell'Accademia Come d'inCanto - hanno aggiunto il sindaco e gli amministratori - La città di Isola del Liri per Maria Teresa Reale è e sarà la sua seconda casa. Ringraziandoti per le emozioni che ci hai fatto provare, saremo sempre a disposizione per qualsiasi progetto, certi che la musica e il canto rappresentano il collante che tiene uniti territorio e identità».