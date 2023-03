Si è annunciata come una commedia dinamica e divertente, ispirata al genere farsesco, ma attualissima e ricca di colpi di scena, quella che la compagnia teatrale del Cut ha portato in scena venerdì sera al teatro Manzoni di Cassino. E non ha affatto deluso le aspettative, perseguendo lo scopo di chi fa e di chi gode di una rappresentazione teatrale: interrogarsi e riflettere. "La sorpresa", scritta da Anna De Santis e diretta da Giorgio Mennoia, ha affrontato il tema delle truffe online e dell'inappropriato (e infelice) uso e abuso del sexting, fenomeno fin troppo diffuso negli ultimi anni, non solo tra i giovani ma anche tra frequentatori dei social network più attempati. Una ricerca "d'amori facili" o di "piacere a buon mercato" che spesso può rivelarsi devastante.

Come nel caso del protagonista alle prese con una truffatrice seriale, molto convicente. Davvero apprezzate le interpretazioni di Leda Panaccione, Teresa Recchia, Antonella Notarangelo, Francesco Condello, Ilario Di Folco, Chiara Trotta, Edward D'Adamo, Matteo Miele. Con un allestimento curato dal Cut; sound designer Valerio Pittiglio e Stefano imperato per i video di scena. «Ridere fa sempre bene, ma se poi aiuta anche a riflettere allora fa benissimo» avevano detto gli ideatori prima della rappresentazione in due atti. Oltre alle risate assicurate, questa farsa contemporanea ha puntato i fari sui pericoli del web. Una commedia riuscita, con attori rodati e new entry preparate, che hanno trasportato lo spettatore in una realtà non troppo lontana dal nostro quotidiano con ironia e leggerezza.

Dopo il successo in casa, ora il Cut è pronto per i prossimi spettacoli della "Sorpresa", tra Roma e altre città.